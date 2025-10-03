Суд над «Казахским Робин Гудом»: подсудимый дал показания

В Алматы продолжается процесс по делу о крупном мошенничестве в отношении блогера Ильяса Сариева. Сегодня в суде он дал свои показания и частично признал вину, связанную с организацией благотворительных акций. По его словам, он получал деньги от родственников больных детей и нуждающихся семей в качестве оплаты за свою работу.

— Раньше, когда ко мне обращались с просьбой открыть благотворительные сборы, я делал это бесплатно. Но у меня тоже есть расходы, мне нужно вести блог, я тратил деньги на видеосъемку, поездки, услуги мобилографа, а также для открытия собственной турфирмы. Поэтому я просил у потерпевших деньги, так как не мог покрывать все из собственного кармана, — сообщил подсудимый.

На вопрос прокурора, почему он не публиковал уже отснятые видео и не открывал сборы тем, кто уже заплатил ему за услуги, подсудимый ответил, что охват его страницы снизился, и он хотел сначала раскрутить свой аккаунт, а также дождаться месяца Рамадан.

Сариев заявил, что получал деньги у потерпевших для открытия сборов и направлял их на покрытие необходимых расходов, однако умысла обмануть их у него не было.

— Да, я брал у них деньги, у меня была лишь одна цель — помогать, а не наживаться и обманывать. Прозвище «Казахский Робин Гуд» мне дал главный имам мечети «Сәт», и я старался соответствовать этому имени. Я помог приобрести жилье примерно для 70 семей. 203 человека с моей помощью совершили умру и хадж. Я помог стольким семьям, благодаря сборам удалось вылечить детей, порадовать родителей. И мне обидно, что никто из них не пришел в зал суда и не поддержал меня, — сказал подсудимый.

Касательно своей роли в турфирме «MM Travel» Ильяс Сариев пояснил, что с января 2023 года до октября 2024 года сотрудничал с главой компании Актоты Дуйсеевой. Его привлекли в турфирму в качестве блогера: он занимался маркетингом и рекламировал турфирму. За свою услугу получал около 1 млн тенге в месяц. По его словам, он также сотрудничал с другими турфирмами. До апреля 2025 года «MM Travel» исправно работала и организовывала поездки паломников на хадж, форс-мажорных ситуаций не возникало.

— 5 апреля 2025 года я сам позвонил паломникам, так как вылеты на 7 апреля были отменены. На тот момент я уже не работал в «MM Travel», но по просьбе Актоты Дуйсеевой согласился объяснить ситуацию. Я звонил с рабочего номера компании, представлялся менеджером турфирмы и пытался убедить людей перенести дату поездки. В компании мне сказали, что они уже забронировали на новую дату. Я согласился помочь, потому что меня знают в социальных сетях, многие знали, что я рекламировал эту компанию в свое время, и я хотел защитить свое честное имя, — сказал он.

По словам Сариева, он к средствам, которые покупали направления у турфирмы «MM Travel» не имеет отношения, денег он от туристов не получал. С конца 2024 года не работает в «MM Travel», так как открыл собственную турфирму.

Отметим, по делу проходят два человека — блогер Ильяс Сариев и Актоты Дуйсеева — глава турфирмы «MM Travel». В отношении них выдвинуто обвинение по пунку 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК — «Мошенничество в крупном размере».

О возбуждении уголовного дела в отношении руководителя благотворительного фонда «Елге көмек» Ильяса Сариева стало известно в апреле 2025 года. Его задержали по подозрению в совершении мошенничества.

Ранее в Алмалинском районном суде Алматы зачитали обвинительный акт по делу.

В ходе следствия было выявлено 26 эпизодов преступной деятельности, которые были объединены в одно производство.

Сариев в суде признал вину частично — только по шести эпизодам из 26. Вторая подсудимая Актоты Дуйсеева также признала вину частично — в части эпизодов, связанных с турфирмой «MM Travel».

Ранее в суде родственники больных детей заявили, что перечисляли Ильясу Сариеву большие суммы, надеясь на организацию сборов на лечение. Однако, по их словам, деньги тратились на погашение его долгов, а обещанные сборы он так и не открыл.