Суд над «Казахским Робин Гудом»: обвиняемые выступили с последним словом

В отношении блогера, руководителя благотворительного фонда «Елге көмек» Ильяса Сариева, известного под псевдонимом «Казахский Робин Гуд», и главы турфирмы «MM Travel» Актоты Дуйсеевой выдвинуто обвинение по пункту 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК — «Мошенничество в крупном размере».

На прошлой неделе государственный обвинитель просил назначить Сариеву и Дуйсеевой наказание в виде 6 лет лишения свободы. Адвокаты потерпевшей стороны просили назначить им 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью.

Сегодня в ходе прений подсудимый Илияс Сариев выступил с последним словом. Он отметил, что признает свою причастность только к 6 из 26 эпизодов.

— Шесть эпизодов я признал с самого начала. Я взял у людей деньги, но я в суде показывал те видео, которые были сняты, но еще не были опубликованы. Я не считаю свои действия мошенничеством. Деньги компании «MM Travel» мне не переводились, к ним я не имел отношения, — заявил он.

Также Сариев считает, что в ходе расследования были допущены нарушения. По его словам, следователь объединил два отдельных дела.

— Это ошибка следователя. Я не понимаю, почему прокурор запросил 6 лет, конкретных доказательств нет. На бумаге мы все доказали. Прошу суд оправдать меня, — сказал обвиняемый.

Илияс Сариев попросил суд учесть, что у него пятеро несовершеннолетних детей.

Его адвокат Эльнура Кишкенебаева заявила, что по делу ее подзащитного отсутствует состав преступления, дело носит гражданско-правовой характер. Кроме того, она попросила снять обвинение по 20 эпизодам. По оставшимся шести эпизодам подсудимый вернул деньги трем потерпевшим, двое из которых дали ему прощение.

— Люди называют Илияса Сариева «Робин Гудом», потому что он посвятил свою жизнь помощи другим, — сказала адвокат.

С последним словом выступила также вторая подсудимая Актоты Дуйсеева.

— Во время работы компании «MM Travel» около 2 тысяч человек совершили хадж. У меня не было злого умысла, я прошу прощения у всех потерпевших. Я признаю предъявленные мне обвинения. Прошу суд назначить мягкое наказание. В соответствии со статьей 74 Уголовного кодекса РК прошу отсрочить исполнение наказания, — сказала обвиняемая.

Фото: Досбол Атажан/Kazinform

Защитник Актоты Дуйсеевой попросил суд учесть смягчающие обстоятельства: совершение преступления впервые, наличие несовершеннолетнего ребенка, признание вины и чистосердечное раскаяние.

Напомним, в августе в Алмалинском районном суде Алматы зачитали обвинительный акт по делу.

В суде выступали родственники больных детей. Они заявили, что перечисляли Ильясу Сариеву большие суммы, надеясь на организацию сборов на лечение. Однако, по их словам, деньги тратились на погашение его долгов, а обещанные сборы он так и не открыл.

Ранее Ильяс Сариев заявил, что в турфирме «MM Travel» он занимался только маркетингом и продвижением.

Актоты Дуйсеева рассказала, что турфирму она открыла совместно с Сариевым в январе 2023 года. В суде она заявила, что Сариев использовал средства компании для азартных игр.