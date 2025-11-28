Суд над «Казахским Робин Гудом»: прокурор запросил для Сариева шесть лет лишения свободы

В отношении них выдвинуто обвинение по пункту 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК — «Мошенничество в крупном размере».

В ходе прений прокурор заявил, что вина обвиняемых полностью доказана свидетельскими показаниями пострадавших и свидетелей. Государственный обвинитель запросил для Ильяса Сариева и Актоты Дуйсеевой шесть лет лишения свободы.

Также прокурор попросил удовлетворить гражданские иски потерпевших и назначить обвиняемым на основании статьи 98-1 Уголовного кодекса РК, принудительный платеж в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Фото: Досбол Атажан / Kazinform

Адвокаты потерпевшей стороны Жандос Палманов и Асылбек Абдраимов попросили для обвиняемых по части 3 статьи 190 УК РК максимальное наказание — семь лет лишения свободы, с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью.

— Превращение благотворительной деятельности в преступление наносит серьезный моральный удар. Доверие к закону укрепляется только тогда, когда восторжествует справедливость, — отметил Асылбек Абдраимов.

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя благотворительного фонда «Елге көмек» Ильяса Сариева стало известно в апреле 2025 года. Его задержали по подозрению в совершении мошенничества.

Ранее в Алмалинском районном суде Алматы зачитали обвинительный акт по делу.

Сариев в суде признал вину частично — только по шести эпизодам из 26. Актоты Дуйсеева также признала вину частично — в части эпизодов, связанных с турфирмой «MM Travel».

В суде родственники больных детей заявили, что перечисляли Ильясу Сариеву большие суммы, надеясь на организацию сборов на лечение. Однако, по их словам, деньги тратились на погашение его долгов, а обещанные сборы он так и не открыл.

Главный фигурант дела Ильяс Сариев ранее частично признал вину по эпизодам, связанным с организацией благотворительных акций. Сариев заявил, что в турфирме «MM Travel» он занимался маркетингом и продвижением.

Актоты Дуйсеева рассказала, что турфирму она открыла совместно с Сариевым в январе 2023 года. В суде она заявила, что Сариев использовал средства компании для азартных игр.