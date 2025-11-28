Суд над «Казахским Робин Гудом»: прокурор запросил для Сариева шесть лет лишения свободы
В Алмалинском районном суде прошли прения по делу блогера Ильяса Сариева, известного под псевдонимом «Казахский Робин Гуд», и главы турфирмы «MM Travel» Актоты Дуйсеевой, передает корреспондент агентства Kazinform.
В отношении них выдвинуто обвинение по пункту 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК — «Мошенничество в крупном размере».
В ходе прений прокурор заявил, что вина обвиняемых полностью доказана свидетельскими показаниями пострадавших и свидетелей. Государственный обвинитель запросил для Ильяса Сариева и Актоты Дуйсеевой шесть лет лишения свободы.
Также прокурор попросил удовлетворить гражданские иски потерпевших и назначить обвиняемым на основании статьи 98-1 Уголовного кодекса РК, принудительный платеж в размере 20 МРП (78 640 тенге).
Адвокаты потерпевшей стороны Жандос Палманов и Асылбек Абдраимов попросили для обвиняемых по части 3 статьи 190 УК РК максимальное наказание — семь лет лишения свободы, с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью.
— Превращение благотворительной деятельности в преступление наносит серьезный моральный удар. Доверие к закону укрепляется только тогда, когда восторжествует справедливость, — отметил Асылбек Абдраимов.
Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя благотворительного фонда «Елге көмек» Ильяса Сариева стало известно в апреле 2025 года. Его задержали по подозрению в совершении мошенничества.
Ранее в Алмалинском районном суде Алматы зачитали обвинительный акт по делу.
Сариев в суде признал вину частично — только по шести эпизодам из 26. Актоты Дуйсеева также признала вину частично — в части эпизодов, связанных с турфирмой «MM Travel».
В суде родственники больных детей заявили, что перечисляли Ильясу Сариеву большие суммы, надеясь на организацию сборов на лечение. Однако, по их словам, деньги тратились на погашение его долгов, а обещанные сборы он так и не открыл.
Главный фигурант дела Ильяс Сариев ранее частично признал вину по эпизодам, связанным с организацией благотворительных акций. Сариев заявил, что в турфирме «MM Travel» он занимался маркетингом и продвижением.
Актоты Дуйсеева рассказала, что турфирму она открыла совместно с Сариевым в январе 2023 года. В суде она заявила, что Сариев использовал средства компании для азартных игр.