Правила использования электросамокатов ужесточат в РК

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сдающих электросамокаты в аренду, вводится обязательное страхование гражданско-правовой ответственности на каждый самокат. Также будет установлен порядок учета и присвоения регистрационных номеров таким самокатам.

Для арендодателей предусматривается ответственность за допуск к управлению электрическим самокатом лица, не имеющего права управления транспортным средством либо лишенного такого права.

Ранее в Министерстве внутренних дел РК рассказали о предлагаемых сегодня правилах по регулированию рынка электросамокатов в стране.