    15:09, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Правила использования электросамокатов ужесточат в РК

    В рамках нового закона предлагается комплекс изменений, направленных на повышение безопасности на дорогах и регулирование деятельности операторов проката электрических самокатов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Мажилис РК.

    самокат
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сдающих электросамокаты в аренду, вводится обязательное страхование гражданско-правовой ответственности на каждый самокат. Также будет установлен порядок учета и присвоения регистрационных номеров таким самокатам.

    Для арендодателей предусматривается ответственность за допуск к управлению электрическим самокатом лица, не имеющего права управления транспортным средством либо лишенного такого права.

    Ранее в Министерстве внутренних дел РК рассказали о предлагаемых сегодня правилах по регулированию рынка электросамокатов в стране.

