РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:11, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Электросамокаты могут поставить на учет в Казахстане: новые правила для кикшеринга

    В Министерстве внутренних дел РК рассказали о предлагаемых сегодня правилах по регулированию рынка электросамокатов в стране в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

    Күз, осень, самокаты
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    В настоящее время в Мажилисе Парламента находится инициированный депутатами законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования движения новых видов транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения». В рамках этого документа рассматриваются вопросы дальнейшего урегулирования эксплуатации электросамокатов.

    В частности, законопроектом предлагается:

    • запретить движение электросамокатов по тротуарам;
    • ввести регистрацию и учет электросамокатов кикшеринговыми компаниями (размещать на электросамокате регистрационный номер в порядке, определяемом полицией); 
    • установить дополнительные обязанности кикшеринговых компаний, среди которых — осуществлять техническое обслуживание и изъятие из эксплуатации неисправных самокатов; автоматически ограничивать максимальную разрешенную скорость движения самокатов; не допускать оставления электрических самокатов там, где они могут создавать помехи для пешеходов и транспорта и др.;
    • установить обязанности акиматов по развитию инфраструктуры для электросамокатов — велодорожки, специально отведенные места для стоянки, определение запретных зон для электросамокатов.

    Проект находится на рассмотрении в Мажилисе.

    Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха на заседании Правительства сообщил о том, что с начала года по стране зарегистрировано 361 ДТП с участием электросамокатов, в результате чего 365 человек получили травмы различной степени тяжести, и один человек погиб. 

    Теги:
    Самокаты Транспорт Электросамокаты
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают