Электросамокаты могут поставить на учет в Казахстане: новые правила для кикшеринга

В настоящее время в Мажилисе Парламента находится инициированный депутатами законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования движения новых видов транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения». В рамках этого документа рассматриваются вопросы дальнейшего урегулирования эксплуатации электросамокатов.

В частности, законопроектом предлагается:

запретить движение электросамокатов по тротуарам;

ввести регистрацию и учет электросамокатов кикшеринговыми компаниями (размещать на электросамокате регистрационный номер в порядке, определяемом полицией);

установить дополнительные обязанности кикшеринговых компаний, среди которых — осуществлять техническое обслуживание и изъятие из эксплуатации неисправных самокатов; автоматически ограничивать максимальную разрешенную скорость движения самокатов; не допускать оставления электрических самокатов там, где они могут создавать помехи для пешеходов и транспорта и др.;

установить обязанности акиматов по развитию инфраструктуры для электросамокатов — велодорожки, специально отведенные места для стоянки, определение запретных зон для электросамокатов.

Проект находится на рассмотрении в Мажилисе.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха на заседании Правительства сообщил о том, что с начала года по стране зарегистрировано 361 ДТП с участием электросамокатов, в результате чего 365 человек получили травмы различной степени тяжести, и один человек погиб.