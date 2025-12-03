Обвиняемого в убийстве начальника поезда осудили на 20 лет

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области оглашен приговор по делу об убийстве начальника поезда. Подсудимый ранее уже был судим за разбой и кражу. В этом году по приговору № 2 городского суда г. Актобе он получил 3 года 6 месяцев ограничения свободы, однако затем по постановлению судебной коллегии Актюбинского областного суда наказание было изменено на 3 года лишения свободы.

— Дело поступило в суд по части 2 пункту 9 статьи 99 Уголовного кодекса РК. Подсудимый признан виновным и приговорен к 18 годам лишения свободы. На основании статьи 60 УК, частично присоединив неотбытую часть предыдущего наказания, окончательно назначено 20 лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определено учреждение с максимально строгим режимом. Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворён частично: взыскано 10 млн тенге морального ущерба и 800 тыс. тенге расходы представителя, — сообщил судья Ж. Сейтжапаров.

Суд проходил с участием присяжных. Судья вынес частное постановление в адрес Департамента полиции Актюбинской области, поскольку подсудимый уже был осужден по постановлению областного суда.

Напомним, ранее сообщалось, что в старой части Актобе убит начальник пассажирского поезда. Полиция возбудила уголовное дело и сразу задержала подозреваемого.