Суперлуние над Казахстаном: редкое явление в объективе Kazinform

Астрономический пик явления наступил в 04:14 по времени Астаны. Луна в этот момент приблизилась к Земле на расстояние около 27 тысяч км, образовав идеально освещенный круг. Астрономы отмечают, что в период суперлуния Луна может выглядеть до 14% больше и до 30% ярче обычного, и для его наблюдения достаточно ясного неба.

Фото: Александр Павский / Kazinform / Алматы

Но наблюдать явление могли не все жители страны – во многих регионах была облачная погода. Красоту запечатлеть удалось в Алматы.

Фото: Александр Павский / Kazinform / Алматы

Декабрьское полнолуние традиционно называют «Холодной Луной» — из-за длинных зимних ночей и морозного воздуха, которые делают небо особенно прозрачным. По оценкам астрономов, суперлуна обычно больше и ярче средней полной Луны.

Kazinform писал накануне, как следовало встретить одно из главных астрономических событий года: советовалось избегать резких решений и конфликтов, уделить время порядку в мыслях и доме и завершению дел.

К слову, ноябрьское суперлуние стало самым ярким в этом году.



