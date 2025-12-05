РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:50, 05 Декабрь 2025

    Суперлуние над Казахстаном: редкое явление в объективе Kazinform

    Казахстанцы в ночь с 4 на 5 декабря могли наблюдать редкое астрономическое событие – суперлуние, когда Луна подходит к Земле на минимальное расстояние и кажется заметно больше и ярче, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Суперлуние над Казахстаном: редкое явление в объективе Kazinform
    Фото: Александр Павский / Kazinform / Алматы

    Астрономический пик явления наступил в 04:14 по времени Астаны. Луна в этот момент приблизилась к Земле на расстояние около 27 тысяч км, образовав идеально освещенный круг. Астрономы отмечают, что в период суперлуния Луна может выглядеть до 14% больше и до 30% ярче обычного, и для его наблюдения достаточно ясного неба. 

    Холодная луна
    Фото: Александр Павский / Kazinform / Алматы

    Но наблюдать явление могли не все жители страны – во многих регионах была облачная погода. Красоту запечатлеть удалось в Алматы.

    Холодная луна
    Фото: Александр Павский / Kazinform / Алматы

    Декабрьское полнолуние традиционно называют «Холодной Луной» — из-за длинных зимних ночей и морозного воздуха, которые делают небо особенно прозрачным. По оценкам астрономов, суперлуна обычно больше и ярче средней полной Луны.

    Kazinform писал накануне, как следовало встретить одно из главных астрономических событий года: советовалось избегать резких решений и конфликтов, уделить время порядку в мыслях и доме и завершению дел.

    К слову, ноябрьское суперлуние стало самым ярким в этом году.

    Природные явления Луна Туркестан Астана Алматы
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
