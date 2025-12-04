«Холодная суперлуна» максимально приблизится к Земле: как встретить ее

С астрономической точки зрения полнолуние наступает в тот момент, когда Луна полностью будет освещена солнечным светом и пройдет через ближайшую к Земле точку орбиты. Расстояние от Земли составляет около 384 400 км, а в ночь на 5 декабря Луна приблизится примерно на 27 тыс. км. В этот момент ночное светило образует идеально освещенный круг, который называют Холодной Луной. Такое название связано с тем, что декабрьские ночи уже достаточно холодные и длинные, а свет полной Луны придает особую атмосферу зимнему времени.

Декабрьское полнолуние будет одним из самых ярких в 2025 году и будет выглядеть особенно высоким в небе по сравнению с другими полнолуниями года. Эта особенность объясняется прозрачностью и чистотой зимнего воздуха, делающими ночное небо особенно ясным.

По информации астрологов, «Холодная Суперлуна» взойдет под знаком Близнецов, который символизирует общение, обмен информацией и интеллектуальные поиски. Это полнолуние считается достаточно позитивным и благоприятным для начала новых проектов, связанных с коммуникацией и обучением. Звездочеты делятся своими рекомендациями о том, как правильно вести себя в день полнолуния, чтобы привлечь положительные перемены и избежать возможных трудностей.

— Энергия этого полнолуния принесет мощный импульс и мотивацию, чтобы завершить начатые дела, договориться с партнерами и успеть реализовать важные планы. Тяжелые астрологические аспекты, которые могли создавать напряжение в предшествующие дни, останутся позади. И важно помнить, что пассивность в этот период может привести к внутреннему напряжению и даже агрессии, поэтому рекомендуется оставаться активным и инициативным. Кроме того, в это время стоит обратить внимание на качество общения и избегать поспешных выводов. Энергия Близнецов способствует легкости и гибкости мышления, что поможет находить нестандартные решения и укреплять связи с окружающими, — отмечают астрологи.

Таким образом, декабрьское полнолуние — это отличная возможность для обновления и гармонизации внутреннего мира через активное взаимодействие с окружающим миром. В это время можно не только успешно справиться с текущими задачами, но и заложить прочный фундамент для будущих достижений и личностного роста.

Перед наступлением Нового года очень важно уделить время завершению всех незавершённых дел и освободить пространство как в доме, так и в голове. В период убывающей Луны, который продлится до 20 декабря, появляется уникальная возможность подвести итоги, расставить приоритеты и избавиться от всего, что больше не приносит радости или пользы, подсказывают звезды. Это время идеально подходит для того, чтобы принять осознанное решение: либо довести начатое до конца, либо отпустить то, что уже не актуально, не позволяя мысленным «грузам» тяготить вас.

Считается, что при полнолунии обостряются эмоции, становятся сильнее желания и потребность в честности с собой — могут проявиться старые чувства, воспоминания, внутренние конфликты. И для тех, кто занимается духовными практиками, медитациями, самоанализом — это время считается благоприятным для очищения, отпускания накопленного, поиска внутренней гармонии и завершения важных внутренних процессов.

Среди народных примет этого суперлуния: нужно быть осторожными в делах, требующих спокойствия и баланса. Лучше не начинать нового, избегать резких перемен, операций, важных решений прямо в ночь полнолуния. Смотря на яркую и крупную Луну, хорошо обдумывать свои желания, но также быть осторожными в своих мыслях и словах. Лучше в полнолуние избегать конфликтов, важных решений, изменений внешности. Хороший момент, чтобы очистить дом, перезагрузить планы, навести порядок в делах и мыслях.

Напомним, что ноябрьское суперлуние стало самым ярким в этом году.