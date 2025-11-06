Ноябрьское суперлуние стало самым ярким в этом году

На этой неделе любители ночного неба получили великолепное зрелище: ослепительное суперлуние, самое яркое в этом году, во время которого Луна подошла к Земле на расстояние примерно 357 000 километров.

Ноябрьское полнолуние, второе из трех суперлуний в этом году, было поэтому крупнее и ярче обычного. По словам астрономов, во время него Луна выглядит на 7,9% больше и на 16% ярче, чем в «обычное» полнолуние. Однако для невооруженного глаза, поясняют они, разница будет заметна слабо.

Нынешнее суперлуние называют «Охотничьей Луной», но оно не связано именно с ноябрьским полнолунием. Так именуют конкретно то полнолуние, которое следует за Урожайной Луной, поясняют астрономы.

Охотничья Луна может наступить в октябре или ноябре в Северном полушарии, и в большинстве случаев Луна Охотника приходится на октябрь. Однако 2025 год оказался редким исключением, когда этот титул получило ноябрьское полнолуние. Подобное явление в последний раз наблюдалось пять лет назад и не повторится до 2028 года.

Суперлуния случаются несколько раз в год из-за эллиптической орбиты Луны, а последнее в 2025 году ожидается в декабре.

Ранее сообщалось, что казахстанцы увидят крупнейшее суперлуние 2025 года.