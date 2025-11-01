Казахстанцы увидят крупнейшее суперлуние 2025 года
5 ноября 2025 года Луна приблизится к Земле на самое близкое расстояние, которое составит всего 356 832 км. Это ноябрьское полнолуние, по мнению астрономов, имеет право называться единственным настоящим суперлунием года, так как оно превосходит по своим параметрам все другие полнолуния, передает корреспондент агентства Kazinform.
Суперлуние — явление, когда полнолуние совпадает с моментом максимального сближения Луны и Земли. Луна будет находиться в перигее, то есть на минимальном расстоянии от Земли. Из-за этого лунный диск визуально будет казаться крупнее и ярче. Луна будет выглядеть на 7,9% больше и на 16% ярче, чем обычно. В этот момент расстояние между Землёй и Луной сократится до 356 832 км.
Фаза полнолуния наступит 5 ноября в 18 часов 20 минут по времени Астаны. В течение всей ночи можно будет наблюдать большую Луну на ночном небе, а в 03 часа 30 минут 6 ноября ночное светило окажется в перигее на расстоянии всего 356 832 км от Земли. Эта минимальная в году разница и рекордно короткая дистанция и делают ноябрьское полнолуние главным лунным событием 2025 года.
Наблюдать за огромной полной Луной лучше всего вечером 5 ноября после ее восхода. на восточном горизонте неба. Затем Луна пройдет через юг и потихоньку уйдет на запад к утру. Самое главное условие для наблюдения за этим красивым астрономическим явлением — ясная погода. Особенно отчетливый эффект увеличения Луны возникает именно тогда, когда она поднимается над горизонтом и ее можно сравнить с наземными объектами — домами или деревьями.
Нынешнее суперлуние называют «Охотничьей Луной», но оно не связано именно с ноябрьским полнолунием. Так именуют конкретно то полнолуние, которое следует за Урожайной Луной, поясняют астрономы.
Охотничья Луна может наступить в октябре или ноябре в Северном полушарии, и в большинстве случаев Луна Охотника приходится на октябрь. Однако 2025 год оказался редким исключением, когда этот титул получило ноябрьское полнолуние. Подобное явление в последний раз наблюдалось пять лет назад и не повторится до 2028 года.
Из 12–13 полнолуний в году 3-4 можно считать суперлуниями. В 2025 году самые крупные полнолуния ожидаются 5 ноября и 5 декабря. Последующее, декабрьское суперлуние будет уже меньше, так как расстояние между Землёй и Луной увеличится до 356 961 км — это на 129 км больше, чем 5 ноября.
Сезон суперлуний продлится до января 2026 года, последнее суперлуние сезона произойдёт 3 января 2026 года.
Что касается влияния суперлуния года, то астрологи предупреждают, что его энергия способна усилить эмоциональные состояния и психическую восприимчивость человека. Многие почувствуют прилив сил, вдохновение и желание изменить свою жизнь к лучшему. Это время идеально подходит для завершения старых дел, освобождения от негативного опыта, открытия новых устремлений и улучшения отношений.
