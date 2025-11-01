Казахстанцы увидят крупнейшее суперлуние 2025 года

Суперлуние — явление, когда полнолуние совпадает с моментом максимального сближения Луны и Земли. Луна будет находиться в перигее, то есть на минимальном расстоянии от Земли. Из-за этого лунный диск визуально будет казаться крупнее и ярче. Луна будет выглядеть на 7,9% больше и на 16% ярче, чем обычно. В этот момент расстояние между Землёй и Луной сократится до 356 832 км.

Фаза полнолуния наступит 5 ноября в 18 часов 20 минут по времени Астаны. В течение всей ночи можно будет наблюдать большую Луну на ночном небе, а в 03 часа 30 минут 6 ноября ночное светило окажется в перигее на расстоянии всего 356 832 км от Земли. Эта минимальная в году разница и рекордно короткая дистанция и делают ноябрьское полнолуние главным лунным событием 2025 года.

Наблюдать за огромной полной Луной лучше всего вечером 5 ноября после ее восхода. на восточном горизонте неба. Затем Луна пройдет через юг и потихоньку уйдет на запад к утру. Самое главное условие для наблюдения за этим красивым астрономическим явлением — ясная погода. Особенно отчетливый эффект увеличения Луны возникает именно тогда, когда она поднимается над горизонтом и ее можно сравнить с наземными объектами — домами или деревьями.

Нынешнее суперлуние называют «Охотничьей Луной», но оно не связано именно с ноябрьским полнолунием. Так именуют конкретно то полнолуние, которое следует за Урожайной Луной, поясняют астрономы.

Охотничья Луна может наступить в октябре или ноябре в Северном полушарии, и в большинстве случаев Луна Охотника приходится на октябрь. Однако 2025 год оказался редким исключением, когда этот титул получило ноябрьское полнолуние. Подобное явление в последний раз наблюдалось пять лет назад и не повторится до 2028 года.

Из 12–13 полнолуний в году 3-4 можно считать суперлуниями. В 2025 году самые крупные полнолуния ожидаются 5 ноября и 5 декабря. Последующее, декабрьское суперлуние будет уже меньше, так как расстояние между Землёй и Луной увеличится до 356 961 км — это на 129 км больше, чем 5 ноября.

Сезон суперлуний продлится до января 2026 года, последнее суперлуние сезона произойдёт 3 января 2026 года.

Что касается влияния суперлуния года, то астрологи предупреждают, что его энергия способна усилить эмоциональные состояния и психическую восприимчивость человека. Многие почувствуют прилив сил, вдохновение и желание изменить свою жизнь к лучшему. Это время идеально подходит для завершения старых дел, освобождения от негативного опыта, открытия новых устремлений и улучшения отношений.

