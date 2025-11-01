Переосмысление, завершение старых циклов, время подведения итогов — гороскоп на ноябрь 2025 года

ОВЕН (21 марта — 19 апреля)

Ноябрь — месяц проверок и отчетности. Это будет время размышлений и переоценки приоритетов. Возможны перемены в работе или финансах, изменения в руководстве или реорганизация подразделения.

Овнам важно будет показать, что они умеют не только действовать быстро, но и стратегически, не допуская импульсивности, Использовать этот месяц, чтобы завершить старые дела, не спорить с начальством, проявляя в отношениях мягкость и терпение, доказав тем самым выдержку и профессионализм, советуют Овнам звездочеты.

Под созвездием Овна родились: Аким Сайрамского района Туркестанской области Мадияр Оразалиев (05.04.1986), советник Президента Республики Казахстан по социальным вопросам Алексей Цой (02.04.1977), председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов (31.03.1978).

ТЕЛЕЦ (20 апреля — 20 мая)

У Тельцов на первый план выходят деловые партнерства и совместные проекты. Возможны откровенные разговоры, способные многое изменить в их жизни. Это может быть переход на новую должность или дополнительная нагрузка.

Авторитет Тельцов растёт, но им нужно избегать упрямства. Действовать стратегически, выстраивать доверие и искать союзников, это принесёт долгосрочные выгоды, подсказывают представителям знака астрологи.

Деньги и ресурсы Тельцов будут в центре внимания, поэтому им также стоит избегать излишних трат.

Под созвездием Тельца родились: Первый заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев (09.05.1978), заместитель акима Жамбылской области Алтай Али (03.05.1985), Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Алжирской Народной Демократической Республике, Республике Тунис Ануарбек Ахметов (11.05.1977).

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 20 июня)

В ноябре Близнецов ждет период активной работы с документами, отчетами и внутренними приказами. Возможны проверки или ревизии. Удача будет на стороне тех, кто держит всё под контролем. В этот период у Близнецов возможен карьерный поворот.

Быть пунктуальными и внимательными к деталям, это станет залогом признания. Не брать на себя больше, чем смогут выполнить, следить за своим здоровьем — физическим и эмоциональным, советуют астрологи Близнецам в ноябре.

Под знаком Близнецов родились: Заместитель Премьер-Министра — Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев (13.06.1983); заместитель акима города Алматы Нурлан Абдрахим (09.06.1980), прокурор города Усть-Каменогорск Руслан Алишев (18.06.1984).

РАК (21 июня — 22 июля)

В ноябре Ракам стоит проявить инициативу — это заметит и оценит руководство. Возможны изменения в структуре подразделения, где опыт Раков будет востребован: им стоит бояться брать на себя ответственность, даже если это временно увеличит нагрузку Ноябрь станет будет хорошим временем для укрепления деловых отношений.

Также в последнем осеннем месяце Раков порадуют приятные сюрпризы от близких, возможно возвращение старых чувств. Любовь и творчество выйдут на первый план. Поэтому астрологи советуют Ракам не скрывать эмоции, которые станут их источником вдохновения.

Под знаком Рака родились: Прокурор города Рудный Аскар Бурбаев (29.06.1986), руководитель Департамента государственных доходов по городу Астана Серик Манзоров(07.07.1983), первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев (25.06.1982).

ЛЕВ (23 июля — 22 августа)

Львам в ноябре нужно будет использовать мягкое лидерство, так как возможны кадровые перемещения или необходимость заняться вопросами подчиненных. Авторитет Львов будет высок, но им не стоит перегибать с контролем, а лучше делегировать часть задач.

Главными темами месяца для Львов станут дом, семья и прошлое. Возможен переезд, ремонт или решение старых конфликтов. Укреплять семейные связи и беречь энергию, советуют им астрологи. В конце ноября у представителей этого знака зодиака появятся силы для нового начинания.

Под созвездием Льва родились: Заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Асхат Жумагали (19.08.1979), Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Хорватия, Боснии и Герцеговине, Черногории Даулет Батрашев (01.08.1971), руководитель Департамента государственных доходов по Алматинской области Комитета госдоходов Минфина РК Шынгыс Ануарбеков (18.08.1979).

ДЕВА (23 августа — 22 сентября)

У Дев предстоит динамичный месяц: дела, контакты, переписка, поездки. Это благоприятный период для аналитической и организационной работы. Расчёты и предложения Дев могут повлиять на стратегические решенияи и возможно, им поручат ответственное направление работы. Этот момент надо использовать для того, чтобы продвинуть свои идеи.

Необходимо заранее планировать, продумать каждую деталь, так как именно точность создаёт карьерный рост, советуют астрологи Девам. Под конец ноября Девы могут устать, и им будет необходим отдых.

Под созвездием Девы родились: Министр просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменова (25.08.1983),заместитель акима Алматинской области Гани Майлибаев (10.09.1987), начальник Департамента полиции Жамбылской области Кайсар Султанбаев (30.08.1968).

ВЕСЫ (23 сентября — 22 октября)

Финансовая дисциплина и отчетность станут ключевыми темами в ноябре для Весов. Возможны переговоры по бюджетам, грантам или распределению средств. Не исключено, что могут появиться новые источники дохода или выгодные предложения. Эти решения по финансовым вопросам будут продиктованы желанием Весов стабильности.

В личной жизни Весам также нужно будет сохранять спокойствие и дипломатичность. Не принимать поспешных решений, так как время работает на вас, подсказывают звездочеты представителям знака Весы.

Под созвездием Весов родились: Заведующий отделом инвестиций и торговли Администрации Президента РК Нурлан Байбазаров (10.10.1975), Председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РК Нурсерик Шарипов (13.10.1965), Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев (13.10.1976).

СКОРПИОН (23 октября — 21 ноября)

Ноябрь — это месяц Скорпионов и они будут в центре событий. Их энергия и решительность возрастают. Они могут смело менять то, что давно требует обновления. Возможны крупные проекты, важные решения, новые обязанности, которые принесут не только власть, но и ответственность.

Действовать уверенно, но избегать конфликтов из-за контроля. Действовать честно и стратегически — это укрепит репутацию и позиции Скорпионов.

Под созвездием Скорпиона родились: Заместитель акима области Абай Думан Оспанов (21.11.1979), первый заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан Бауржан Аленов (08.11.1976), заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха (20.11.1962).

СТРЕЛЕЦ (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов ноябрь подходит для анализа итогов года и подготовки планов на будущее. В конце ноября у них появится шанс проявить себя и нужно будет настроиться на качество, не на скорость.

В ноябре у Стрельцов будет обострена интуиция. Возможно, им захочется побыть наедине или завершить что-то важное перед новым циклом.

Слушать внутренний голос, беречь энергию, наблюдать и готовиться к новому успешному времени, советуют Стрельцам астрологи.

Под созвездием Стрельца родились: Прокурор города Атырау Мерген Мендигалиев (28.11.1989), руководитель Департамента юстиции Мангистауской области Асулан Каримов (27.11.1981), заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Нуржан Каджиакбаров (17.12.1979).

КОЗЕРОГ (22 декабря — 19 января)

У Козерогов успешное время. Профессиональная сфера оживает, возможны новые проекты, признание или важные контакты. Возможны назначения, признание заслуг, доверие руководства. Главное — сохранять самообладание и избегать конфликтов. Также поддержку Козерогам окажут друзья и коллеги.

Астрологи напоминают Козерогам, что свою силу и влияние они должны использовать влияние конструктивно, помогая коллегам и укрепляя структуру.

Под созвездием Козерога родились: Аким города Семей Адилет Кожанбаев (01.01.1980), Начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан Бакытжан Сариев (24.12.1971), Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ернур Жаутикбаев (01.01.1984).

ВОДОЛЕЙ (20 января — 18 февраля)

Водолеи в ноябре сделают акцент на карьере и достижениях. Возможны новые проекты, связанные с реформами, цифровизацией или общественными инициативами. Ваши идеи оценят, если вы представите их чётко и официально. В итоге не исключены перемены в статусе или повышение.

Проявить лидерство, но не перегореть, важно сохранять баланс между работой и личной жизнью. Для прорыва и успеха нужно соединить креатив с формальностью, подсказывают астрологи Водолеям.

Под знаком Водолея родились: Советник Президента Республики Казахстан по международным вопросам Ернар Лазар (26.01.1986), председатель Правления Vietjet Qazaqstan Адилбек Умралиев (29.01.1985), Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Словения Алтай Абибуллаев (23.01.1974).

РЫБЫ (19 февраля — 20 марта)

У Рыб в ноябре усиливается внимание к профессиональной этике и внутренним стандартам. Возможны проверки, но они пройдут успешно, если они сохранят прозрачность. Не стоит бояться показывать, что вы честны и преданны делу — это принесет поддержку сверху, советуют астрологи Рыбам.

В целом для Рыб это будет месяц открытий: ноябрь приведет их к важному пониманию. Благоприятно учиться, расширять горизонты, начинать духовные или творческие практики.

Под созвездием Рыб родились: Вице-министр энергетики Республики Казахстан Кайырхан Туткышбаев (12.03.1991), председатель правления АО «Центр развития города Алматы» Руслан Берденов (06.03.1985), судья Конституционного Суда Республики Казахстан Канат Мусин (27.02.1966).

Также астрологи определили ключевые даты ноября 2025 года.

3–6 ноября — напряжённый период: конфликты, скрытые интриги, переоценка отношений; 9–11 ноября — шанс завершить важное дело, инсайт, осознание цели; 15–17 ноября (полнолуние в Тельце) — подведение финансовых и эмоциональных итогов время стабилизации; 22 ноября — переход Солнца в созвездие Стрельца — прилив оптимизма, новые возможности; 26 ноября — начало ретроградного Меркурия: возвращение к прошлым вопросам, пересмотр решений; 29–30 ноября — благоприятные дни для вдохновения, общения, творчества.

Предстоящий месяц, который завершает осень 2025 года, потребует от нас терпения, наблюдательности и самодисциплины. Последний месяц осени словно очищает почву перед новыми начинаниями декабря. Лучше не спешить, а укреплять то, что действительно важно: доверие, профессиональные позиции, внутреннее равновесие.