Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры по недопущению гибели и травматизма военнослужащих
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам воинской дисциплины и правопорядка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Под председательством Главы государства состоялось совещание по вопросам воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях.
В ходе мероприятия были заслушаны доклады Генерального прокурора Берика Асылова, министра внутренних дел Ержана Саденова и министра обороны Даурена Косанова о принимаемых мерах по обеспечению воинской дисциплины, правопорядка и проводимой воспитательной работе в армейской среде.
Также рассмотрены различные аспекты деятельности руководства Вооруженных Сил и правоохранительных органов по профилактике правонарушений в войсках.
Президентом дан ряд поручений, направленных на дальнейшее обеспечение законности и правопорядка, совершенствование воспитательной работы в армии, повышение эффективности принимаемых мер по недопущению гибели и травматизма военнослужащих.
