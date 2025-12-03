РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:37, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры по недопущению гибели и травматизма военнослужащих

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам воинской дисциплины и правопорядка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры по недопущению гибели и травматизма военнослужащих
    Фото: Акорда

    Под председательством Главы государства состоялось совещание по вопросам воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях.

    Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры по недопущению гибели и травматизма военнослужащих
    Фото: Акорда

    В ходе мероприятия были заслушаны доклады Генерального прокурора Берика Асылова, министра внутренних дел Ержана Саденова и министра обороны Даурена Косанова о принимаемых мерах по обеспечению воинской дисциплины, правопорядка и проводимой воспитательной работе в армейской среде.

    Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры по недопущению гибели и травматизма военнослужащих
    Фото: Акорда

    Также рассмотрены различные аспекты деятельности руководства Вооруженных Сил и правоохранительных органов по профилактике правонарушений в войсках.

    Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры по недопущению гибели и травматизма военнослужащих
    Фото: Акорда

    Президентом дан ряд поручений, направленных на дальнейшее обеспечение законности и правопорядка, совершенствование воспитательной работы в армии, повышение эффективности принимаемых мер по недопущению гибели и травматизма военнослужащих.

    Ранее мы писали о том, что отслужившие в армии казахстанцы получили более трех тысяч образовательных грантов. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают