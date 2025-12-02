РУ
    15:14, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Отслужившие в армии казахстанцы получили более трех тысяч образовательных грантов

    В Казахстане продолжается реализация проекта, направленного на повышение престижа Вооруженных сил и мотивации молодежи к прохождению срочной службы, передает агентство Kazinform со ссылкой на МО РК.

    Отслужившие казахстанцы получили более тысячи образовательных грантов
    Фото: МО РК

    В 2025 году гражданам, завершившим службу, предоставлено свыше трех тысяч государственных образовательных грантов: более двух тысяч — для призыва «Весна-2024», свыше тысячи — для «Осени-2024».

    В течение двух лет после увольнения из армии казахстанцы могут поступить в гражданские и военные вузы без сдачи ЕНТ на платной основе. Также предусмотрена возможность получить высшее образование за счет государства — для участников проекта Sarbaz 2.0, успешно прошедших конкурсный отбор.

    Прозрачность распределения грантов обеспечивает информационная система Sarbaz 2.0, где фиксируются показатели боевой подготовки, дисциплины и результаты тестирования каждого военнослужащего. Итоги отбора публикуются на платформе, что позволяет участникам самостоятельно проверять свои данные.

    С 2025 года обладателям госгрантов предоставляются дополнительные льготы: стипендия, общежитие и внеконкурсное обучение на военной кафедре, что открывает путь к офицерской службе.

    С момента запуска проекта в 2023 году гражданам, прошедшим срочную службу, выделено более девяти тысяч образовательных грантов.

    Список военнослужащих призыва «Осень-2024», получивших гранты, доступен по ссылке.

    Ранее военнослужащие Нацгвардии получили 400 образовательных грантов.

    Динара Жусупбекова
