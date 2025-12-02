Отслужившие в армии казахстанцы получили более трех тысяч образовательных грантов

В 2025 году гражданам, завершившим службу, предоставлено свыше трех тысяч государственных образовательных грантов: более двух тысяч — для призыва «Весна-2024», свыше тысячи — для «Осени-2024».

В течение двух лет после увольнения из армии казахстанцы могут поступить в гражданские и военные вузы без сдачи ЕНТ на платной основе. Также предусмотрена возможность получить высшее образование за счет государства — для участников проекта Sarbaz 2.0, успешно прошедших конкурсный отбор.

Прозрачность распределения грантов обеспечивает информационная система Sarbaz 2.0, где фиксируются показатели боевой подготовки, дисциплины и результаты тестирования каждого военнослужащего. Итоги отбора публикуются на платформе, что позволяет участникам самостоятельно проверять свои данные.

С 2025 года обладателям госгрантов предоставляются дополнительные льготы: стипендия, общежитие и внеконкурсное обучение на военной кафедре, что открывает путь к офицерской службе.

С момента запуска проекта в 2023 году гражданам, прошедшим срочную службу, выделено более девяти тысяч образовательных грантов.

Список военнослужащих призыва «Осень-2024», получивших гранты, доступен по ссылке.

Ранее военнослужащие Нацгвардии получили 400 образовательных грантов.