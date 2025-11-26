Военнослужащие Нацгвардии получили 400 образовательных грантов

В этом году гвардейцам было предоставлено почти 1300 образовательных грантов. Представители университета «Синергия» выделили дополнительно 5 грантов для офицеров-магистрантов.

— 400 гвардейцев этого призыва со всей республики, в том числе 48 представителей столичной бригады, заслуженно получили сертификаты на бесплатное обучение в вузах Казахстана. Это не просто поощрение — это признание усилий, дисциплины, стремления к знаниям и высоких результатов, которых вы добились во время службы. Государство делает ставку на молодежь, на тех, кто прошел школу армии с честью и достоинством. Уверен, что вы оправдаете это доверие, получите качественное образование, внесете вклад в развитие нашей страны и станете примером для будущих поколений, — отметил заместитель министра внутренних дел — главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков.

Фото: Нацгвардия

Как говорится в сообщении, сотрудничество армии с высшими учебными заведениями страны началось в 2023 году. В соответствии с договоренностями граждане, успешно прошедшие срочную воинскую службу, получают доступ к государственным образовательным грантам. Помимо бесплатного обучения, победители конкурса имеют право на получение стипендии и бесплатное проживание в общежитии.

В этом году на участие подали заявки почти четыре тысячи солдат срочной службы войск правопорядка. Победителями стали отличники боевой подготовки, дисциплины и выполнения специальных задач. Итоговый рейтинг участников определил распределение грантов.

— За успехи в службе и учебе я получил этот шанс, и теперь обязательно продолжу образование, чтобы работать на благо Родины, — сказал военнослужащий воинской части 5573 Сунгат Шамши

Стоит отметить, на сегодняшний день более 70 вузов Казахстана подписали меморандумы о приеме победителей конкурса на обучение.

Напомним, ранее почти тысячу образовательных грантов получили военнослужащие Нацгвардии.