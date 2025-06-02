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    10:00, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Почти тысячу образовательных грантов получили военнослужащие Нацгвардии

    В Астане состоялось торжественное вручение образовательных грантов солдатам срочной службы Национальной гвардии МВД РК по результатам республиканского конкурса «Срочник 2.0», передает агентство Kazinform.

    Почти тысячу образовательных грантов получили военнослужащие Национальной гвардии
    Фото: Нацгвардия МВД РК

    Вручение грантов провел лично заместитель министра внутренних дел — Главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков.

    — 910 гвардейцев со всей республики, в том числе 114 представителей столичной бригады, заслуженно получили сертификаты на бесплатное обучение в вузах Казахстана. Это не просто поощрение — это признание усилий, дисциплины, стремления к знаниям и высоких результатов, которых вы добились во время службы. Государство делает ставку на молодёжь, на тех, кто прошёл школу армии с честью и достоинством. Уверен, что вы оправдаете это доверие, получите качественное образование, внесете вклад в развитие нашей страны и станете примером для будущих поколений, — отметил А. Балтабеков.

    Нацгвардия МВД РК
    Фото: Нацгвардия МВД РК

    Инициатива по сотрудничеству Вооруженных сил с вузами страны длится с 2023 года. Согласно договоренностям государственные образовательные гранты предоставляются гражданам, прошедшим срочную воинскую службу.

    Помимо обучения за счет государства, молодые люди получают право на стипендию, бесплатное общежитие и зачисление на военную кафедру без конкурса.

    Нацгвардия МВД РК
    Фото: Нацгвардия МВД РК

    Проект «Срочник 2.0» стал первым в своем роде конкурсом, направленным на поддержку социально активных и ответственных военнослужащих.

    Более 5,5 тыс. солдат срочной службы войск правопорядка из всех регионов страны подали заявки на участие, а победителями стали отличники боевой подготовки, дисциплины и выполнения специальных обязанностей. На основе этих оценок формируется рейтинг, который влияет на распределение грантов.

    — Служба в армии — это школа жизни. До призыва я мечтал поступить в Нархоз, но не знал, будет ли такая возможность. В бригаде войск правопорядка мне рассказали, что отличившиеся военнослужащие могут получить грант на бесплатное обучение. За успехи в службе и учёбе я получил этот шанс, и теперь обязательно продолжу образование, чтобы работать на благо Родины, — рассказал военнослужащий воинской части 5573 Даниял Кабдоллла.

    Нацгвардия МВД РК
    Фото: Нацгвардия МВД РК

    Стоит отметить, более 70 вузов Казахстана подписали меморандум о приеме победителей конкурса на обучение.

    Вручение образовательных грантов стало важной поощрительной мерой, поднимающей престиж службы в армии и создающей реальные перспективы для дальнейшего личностного и профессионального роста молодых защитников страны.

    Теги:
    МВД РК Военные Нацгвардия Гранты Образование
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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