Инкассатор погиб в ДТП в Карагандинской области, авто с деньгами сгорело

Трагедия произошла на трассе «Каркаралы-Карагайлы». В полиции Карагандинской области сообщили, что водитель Toyota Camry не справился с управлением и допустил столкновение с инкассаторским Lada Largus. Удар оказался смертельным для 28-летнего водителя инкассаторского автомобиля — он скончался на месте происшествия. Его 36-летнего пассажира и 41-летнего водителя Camry доставили в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителя Camry задержали и водворили в изолятор временного содержания. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а годом ранее был лишен водительского удостоверения.

Особо отмечается, что в инкассаторской машине находилось более трех миллионов тенге. Денежные средства, как и автомобиль, полностью сгорели в огне, охватившем авто после столкновения.

Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии. Полиция вновь обращается к водителям с требованием соблюдать ПДД и не садиться за руль в нетрезвом состоянии — такие случаи нередко приводят к гибели людей.

