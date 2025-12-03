Водитель погиб при попытке скрыться от полиции в Лисаковске

1 декабря в Лисаковске сотрудники патрульной полиции обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21093, водитель которого совершал опасные маневры на дороге и не уступил дорогу пешеходу на пешеходном переходе. На законные требования об остановке мужчина не отреагировал и продолжил движение. Также установлено, что автомобиль находился на дороге без государственных регистрационных номеров.

Следуя по кольцевой развязке, водитель выехал на встречную полосу и допустил столкновение с бетонной опорой освещения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Пассажир автомобиля с травмами был доставлен в больницу.

По предварительным данным, погибший ранее привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. По факту начато досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Полиция напоминает: управление автомобилем в состоянии опьянения и грубое нарушение Правил дорожного движения создают прямую угрозу жизни и здоровью не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.

