    03:00, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Водитель погиб при попытке скрыться от полиции в Лисаковске

    Попытка скрыться от полиции в Лисаковске обернулась трагедией: водитель, совершавший опасные маневры, погиб после столкновения с опорой освещения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП
    Коллаж: Kazinform

    1 декабря в Лисаковске сотрудники патрульной полиции обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21093, водитель которого совершал опасные маневры на дороге и не уступил дорогу пешеходу на пешеходном переходе. На законные требования об остановке мужчина не отреагировал и продолжил движение. Также установлено, что автомобиль находился на дороге без государственных регистрационных номеров.

    Следуя по кольцевой развязке, водитель выехал на встречную полосу и допустил столкновение с бетонной опорой освещения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Пассажир автомобиля с травмами был доставлен в больницу.

    По предварительным данным, погибший ранее привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. По факту начато досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

    Полиция напоминает: управление автомобилем в состоянии опьянения и грубое нарушение Правил дорожного движения создают прямую угрозу жизни и здоровью не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.

    Ранее в Астане пешеходу оторвало ногу при столкновении автомобилей.

     

    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
