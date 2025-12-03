Пешеходу оторвало ногу в ДТП в центре Астаны

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны, водитель автомашины «Geely», на пересечении улиц Сыганак и Акмешит, выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора, однако не предоставил возможность завершить маневр автомобилю «Toyota», двигавшемуся в поперечном направлении.

Фото: Kazinform

— В результате произошло столкновение, после чего автомашина «Toyota» по инерции совершила наезд на двух пешеходов и светофорный объект, — сообщили в пресс-службе.

Фото: Kazinform

В результате пострадали два пешехода и пассажиры обеих автомашин. Все они доставлены в больницу.