Пешеходу оторвало ногу в ДТП в центре Астаны
Два случайных пешехода пострадали при столкновении автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны, водитель автомашины «Geely», на пересечении улиц Сыганак и Акмешит, выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора, однако не предоставил возможность завершить маневр автомобилю «Toyota», двигавшемуся в поперечном направлении.
— В результате произошло столкновение, после чего автомашина «Toyota» по инерции совершила наезд на двух пешеходов и светофорный объект, — сообщили в пресс-службе.
В результате пострадали два пешехода и пассажиры обеих автомашин. Все они доставлены в больницу.