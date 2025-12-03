РУ
    18:18, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пешеходу оторвало ногу в ДТП в центре Астаны

    Два случайных пешехода пострадали при столкновении автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform
    Фото: Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны, водитель автомашины «Geely», на пересечении улиц Сыганак и Акмешит, выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора, однако не предоставил возможность завершить маневр автомобилю «Toyota», двигавшемуся в поперечном направлении.

    Фото: Kazinform
    Фото: Kazinform

    — В результате произошло столкновение, после чего автомашина «Toyota» по инерции совершила наезд на двух пешеходов и светофорный объект, — сообщили в пресс-службе.

    Фото: Kazinform
    Фото: Kazinform

    В результате пострадали два пешехода и пассажиры обеих автомашин. Все они доставлены в больницу.

    Теги:
    ДТП Астана Происшествия
    Марал Кужубаева
    Марал Кужубаева
    Автор
