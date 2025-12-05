Озвучены предварительные результаты развития базовых отраслей экономики Казахстана

— На заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели предварительные прогнозы развития базовых отраслей по итогам года. Драйверами роста, как и прежде, остаются обрабатывающая промышленность, строительство и производство продуктов питания, — говорится в сообщении.

Обрабатывающая промышленность

За 10 месяцев отрасль демонстрирует устойчивую динамику.

В машиностроении (17,5% вклада в обработку) по итогам 11 месяцев прогнозируется рост 14%, по итогам года — 16,3%.

Рост химической промышленности (5,4% вклада в обработку) по итогам года прогнозируется на уровне 8%.

Металлургия, обеспечивающая 40% прироста физического объема в обработке, показала рост 0,7% по сравнению с прошлым годом. Прогноз на 11 месяцев — 0,8%, по итогам года ожидается 1,1%.

В целом по обрабатывающей промышленности ожидается годовой рост на 6,2%, что выше плана на 0,8 процентного пункта.

Строительство

По предварительным оценкам, до конца года будет введено 19,2 млн кв. м жилья, что на 0,4% больше чем в прошлом году. Объем строительных работ по итогам года ожидается на уровне 10,4 трлн тенге, что на более чем на 15% выше показателя прошлого года.

Переработка в АПК

Перерабатывающий сектор АПК демонстрирует уверенный рост — 9,1% за 10 месяцев. Наибольший вклад обеспечивают мукомольная и масложировая отрасли.

Производство муки увеличилось на 7% — с 2,6 млн тонн до 2,8 млн тонн. Объем производства растительного масла вырос на 21,7% — с 596 тыс. тонн до 726 тыс. тонн.

Инвестиции в основной капитал в целом по переработке в секторе АПК выросли на 60%, экспорт переработанной продукции — на 32,4%.

Прогноз роста на 11 месяцев — 9,2%, по итогам года — 9,3% при плане в 4,5%.

На 2026 год поставлена задача увеличить долю переработанной продукции АПК до 70%.

По итогам обсуждения Серик Жумангарин поручил Министерству промышленности и строительства провести анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие металлургии, и представить предложения по повышению эффективности производства и инвестиций; Комитету по делам строительства — подготовить предложения по дальнейшему развитию строительной отрасли; Министерству сельского хозяйства — представить предложения по дополнительному увеличению объемов переработки в АПК с учетом цели доведения доли переработанной продукции до 70% в 2026 году.

