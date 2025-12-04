РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:13, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Правительство Казахстана наделят полномочиями разрешать споры между госорганами

    Такая норма прописана в Законе РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство
    Фото: primeminister.kz

    Согласно документу, за Правительством Республики Казахстан закреплены полномочия по разрешению споров между государственными органами и государственными организациями.

    Соответствующие споры будут также рассматриваться по нормам АППК в рамках досудебного урегулирования споров и в соответствии с регламентом Правительства РК.

    Новый механизм направлен на снижение нагрузки судебной системы, обеспечение эффективного взаимодействия государственного аппарата и оптимизацию ведомственного контроля со стороны государственных органов.

    Как поясняется, если один государственный орган не согласен с решением другого государственного органа, то он будет вправе обратиться с административной жалобой в вышестоящий государственный орган, и соответственно в случае несогласия с решением вышестоящего государственного органа, он будет правомочен обратиться в аппарат Правительства.

    Напомним, сегодня депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили соответствующие поправки в законодательство.

    Теги:
    Правительство РК Другие государственные органы Госслужба
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают