Правительство Казахстана наделят полномочиями разрешать споры между госорганами

Согласно документу, за Правительством Республики Казахстан закреплены полномочия по разрешению споров между государственными органами и государственными организациями.

Соответствующие споры будут также рассматриваться по нормам АППК в рамках досудебного урегулирования споров и в соответствии с регламентом Правительства РК.

Новый механизм направлен на снижение нагрузки судебной системы, обеспечение эффективного взаимодействия государственного аппарата и оптимизацию ведомственного контроля со стороны государственных органов.

Как поясняется, если один государственный орган не согласен с решением другого государственного органа, то он будет вправе обратиться с административной жалобой в вышестоящий государственный орган, и соответственно в случае несогласия с решением вышестоящего государственного органа, он будет правомочен обратиться в аппарат Правительства.

Напомним, сегодня депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили соответствующие поправки в законодательство.