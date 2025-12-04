Сенат одобрил изменения в порядок аттестации адвокатов и нотариусов

Как отметил сенатор Евгений Больгерт, документ направлен на реализацию поручений Главы государства, в частности, о расширении сферы административной юстиции.

Целями закона являются совершенствование норм Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (АППК) в части административных процедур, порядка их проведения, перевод отдельных составов из Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в плоскость административной юстиции, а также совершенствование законотворческого процесса, регулирования определенных сфер профессиональной деятельности адвокатов, нотариусов, частных судебных исполнителей и судебных экспертов.

Законом предусматриваются следующие основные положения.

Во-первых, в целях дальнейшего развития административной юстиции Законом две категории дел переносятся из ГПК в АППК. В частности, из ГПК исключаются производства по делам об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта и об установлении неправильностей записей актов гражданского состояния. Это связано с публично-правовым характером рассматриваемых споров. Так, АППК дополняется новой главой 26-1, регламентирующей порядок судопроизводства по административным делам об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта, включая порядок подачи иска и рассмотрения административного дела, вынесения решения и его исполнения.

Указанный перевод осуществляется с учетом особенностей деятельности Конституционного Суда Республики Казахстан, а также необходимости четкого разграничения конституционного судопроизводства и производства по делам об оспаривании законности подзаконного нормативного правового акта.

Во-вторых, в связи с отсутствием правового регулирования «ответственности» (за необоснованный отказ в проведении технического осмотра, непредставление сведений в единую информационном систему и т. п.) предусмотрены новые поправки в статью 88 Закона «О дорожном движении» (дополнение пунктами 15 и 16) которые регламентируют порядок отказа предоставления услуги оператору технического осмотра, а также механизм устранения выявленных нарушений, с последующим возобновлением предоставления услуги.

Отдельные составы из части первой статьи 616 КоАП были исключены Законом РК от 3 октября 2024 года «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности» в связи с правовым регулированием вопросов по деятельности операторов технического осмотра, в отраслевом законодательстве.

В-третьих, закрепление за Правительством Республики Казахстан полномочий по разрешению споров между государственными органами, государственными органами и государственными организациями. Так, указанные споры будут также рассматриваться по нормам АППК, в рамках досудебного урегулирования споров и в соответствии с регламентом Правительства РК. Данный механизм направлен на снижение нагрузки судебной системы, обеспечение эффективного взаимодействия государственного аппарата и оптимизацию ведомственного контроля со стороны государственных органов.

Например, если один государственный орган не согласен с решением другого государственного органа, то он будет вправе обратиться с административной жалобой в вышестоящий государственный орган, и соответственно в случае несогласия с решением вышестоящего государственного органа, он будет правомочен обратиться в аппарат Правительства.

В-четвертых, Законом предусматриваются ряд изменений и дополнений по совершенствованию порядка административных процедур. Для государственных органов актуальным является совершенствование процедуры приема, регистрации и возврата обращений. В этой связи, АППК дополняется нормой, согласно которой административный орган, должностное лицо будут возвращать обращение без предоставления ответа, если его содержание по сути вопроса идентично с ранее рассмотренным обращением, по которому прекращена административная процедура, при условии, что ранее поданное обращение уже рассматривалось.

Также будут возвращаться после регистрации обращения, содержащие оскорбительные выражения, в том числе в адрес административного органа, работников административного органа, должностного лица.

Законом вносятся также другие изменения и дополнения, направленные на совершенствование административных процедур.

В-пятых, Законом унифицированы отраслевые законы «О нотариате», «О судебно-экспертной деятельности», «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» в части порядка проведения аттестации лиц, претендующих на право занятия соответствующими видами деятельности. При этом более подробная регламентация порядка и условий проведения аттестации будет определяться уполномоченным органом в лице Министерства юстиции РК.

