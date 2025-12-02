РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:24, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан твердо привержен созданию Государства Палестина — Касым-Жомарт Токаев

    Касым-Жомарт Токаев принял Верховного судью Палестины, советника Президента по делам религий Махмуда аль-Хаббаша, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Казахстан твердо привержен созданию Государства Палестина — Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Поприветствовав гостя, Глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений сотрудничество между Казахстаном и Палестиной развивается в духе дружбы, взаимной поддержки и уважения.

    Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, наша страна последовательно поддерживает международные инициативы, направленные на признание Палестины полноправным членом международного сообщества.

    Казахстан твердо привержен созданию Государства Палестина — Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Президент отметил, что Казахстан твердо привержен дипломатическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и созданию Государства Палестина на основе формулы «два государства для двух народов» в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и нормами международного права.

    Махмуд аль-Хаббаш, передав Главе государства личное послание Президента Палестины Махмуда Аббаса, выразил благодарность за неизменную поддержку палестинского народа и его устремлений к мирному и светлому будущему.

    Казахстан твердо привержен созданию Государства Палестина — Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    По его словам, Казахстан по праву считается братской страной для Палестины, что находит отражение как в двусторонних контактах, так и в многосторонних форматах, прежде всего, в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества.

    В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев передал Махмуду Аббасу теплые пожелания и приглашение посетить Казахстан с официальным визитом.

    Ранее Папа римский высказался о создании и признании палестинского государства. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан Палестина Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают