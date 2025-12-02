Казахстан твердо привержен созданию Государства Палестина — Касым-Жомарт Токаев

Поприветствовав гостя, Глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений сотрудничество между Казахстаном и Палестиной развивается в духе дружбы, взаимной поддержки и уважения.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, наша страна последовательно поддерживает международные инициативы, направленные на признание Палестины полноправным членом международного сообщества.

Фото: Акорда

Президент отметил, что Казахстан твердо привержен дипломатическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и созданию Государства Палестина на основе формулы «два государства для двух народов» в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и нормами международного права.

Махмуд аль-Хаббаш, передав Главе государства личное послание Президента Палестины Махмуда Аббаса, выразил благодарность за неизменную поддержку палестинского народа и его устремлений к мирному и светлому будущему.

Фото: Акорда

По его словам, Казахстан по праву считается братской страной для Палестины, что находит отражение как в двусторонних контактах, так и в многосторонних форматах, прежде всего, в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев передал Махмуду Аббасу теплые пожелания и приглашение посетить Казахстан с официальным визитом.

