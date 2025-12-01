РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:13, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Папа римский призвал создать палестинское государство

    Папа римский Лев XIV назвал «единственным решением» многолетнего палестино-израильского конфликта создание и признание палестинского государства. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 30 ноября, во время перелета из Турции в Ливан, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW

    Папа римский призвал создать палестинское государство
    Фото: Anadolu

    — Мы все знаем, что на данный момент Израиль по-прежнему не принимает это решение, но мы считаем его единственным. Мы также дружим с Израилем и стремимся стать посредником между двумя сторонами, который может помочь им приблизиться к решению, справедливому для всех, — ответил Лев XIV на вопрос турецкого журналиста.

    Визит в Турцию, который начался 27 ноября, а также последующий перелет в Ливан, где глава Римско-католической церкви пробудет до 2 декабря, — первый зарубежный визит Льва XIV после избрания в мае.

    Ватикан еще в 2015 году официально признал Палестину в качестве государства. Это произошло через два года после того, как Святой престол занял Франциск — предшественник дествующего папы римского. В пресс-службе Ватикана отмечали, что фактически государство признало Палестину еще в 2013 году, когда автономия получила статус наблюдателя при ООН.

    Тогда в МИД Израиля заявили, что решение Ватикана не будет способствовать процессу мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

    В середине ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз за последние месяцы заявил о недопустимости создания палестинского государства. До этого он высказывался против такого решения, выступая на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке. Тогда он назвал «позорным» решение властей Франции, Великобритании, Австралии и Канады, объявивших о признании Палестины.

    Ранее 12 стран создали коалицию финансовой поддержки Палестины. 

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
