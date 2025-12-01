Папа римский призвал создать палестинское государство

— Мы все знаем, что на данный момент Израиль по-прежнему не принимает это решение, но мы считаем его единственным. Мы также дружим с Израилем и стремимся стать посредником между двумя сторонами, который может помочь им приблизиться к решению, справедливому для всех, — ответил Лев XIV на вопрос турецкого журналиста.

Визит в Турцию, который начался 27 ноября, а также последующий перелет в Ливан, где глава Римско-католической церкви пробудет до 2 декабря, — первый зарубежный визит Льва XIV после избрания в мае.

Ватикан еще в 2015 году официально признал Палестину в качестве государства. Это произошло через два года после того, как Святой престол занял Франциск — предшественник дествующего папы римского. В пресс-службе Ватикана отмечали, что фактически государство признало Палестину еще в 2013 году, когда автономия получила статус наблюдателя при ООН.

Тогда в МИД Израиля заявили, что решение Ватикана не будет способствовать процессу мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

В середине ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз за последние месяцы заявил о недопустимости создания палестинского государства. До этого он высказывался против такого решения, выступая на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке. Тогда он назвал «позорным» решение властей Франции, Великобритании, Австралии и Канады, объявивших о признании Палестины.

Ранее 12 стран создали коалицию финансовой поддержки Палестины.