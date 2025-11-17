Нетаньяху вновь выступил против палестинского государства

— Мне не нужны поддержка, твиты и лекции от кого бы то ни было, — сказал Нетаньяху выступая в воскресенье на заседании правительства и отвечая на призыв ультраправых министров занять позицию по этому вопросу.

Накануне министры от крайне правых партий Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир потребовали от главы правительства отвергнуть идею создания палестинского государства после того, как в проекте резолюции Совбеза ООН в поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа появилась формулировка о «пути» к палестинской государственности. Бен-Гвир пригрозил выйти из правительственной коалиции, если Нетаньяху не предпримет каких-то действий.

Напомним, Биньямин Нетаньяху согласился с планом Трампа в сентябре, во время визита в Белый дом, с тех пор он не высказывался по вопросу о возможности создания государства Палестина.

22 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на открывшейся Генассамблее ООН о признании независимого палестинского государства. Накануне о том же сообщили Великобритания, Канада, Австралия и Португалия. В общей сложности, к 24 сентября независимость Палестины признали почти 160 из 193 государств-членов ООН.