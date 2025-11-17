РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:38, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Нетаньяху вновь выступил против палестинского государства

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его возражение против создания государства палестинцев на любом участке территории не изменилось, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW. 

    Нетаньяху вновь выступил против палестинского государства
    Фото: Anadolu Ajansı

    — Мне не нужны поддержка, твиты и лекции от кого бы то ни было, — сказал Нетаньяху выступая в воскресенье на заседании правительства и отвечая на призыв ультраправых министров занять позицию по этому вопросу.

    Накануне министры от крайне правых партий Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир потребовали от главы правительства отвергнуть идею создания палестинского государства после того, как в проекте резолюции Совбеза ООН в поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа появилась формулировка о «пути» к палестинской государственности. Бен-Гвир пригрозил выйти из правительственной коалиции, если Нетаньяху не предпримет каких-то действий.

    Напомним, Биньямин Нетаньяху согласился с планом Трампа в сентябре, во время визита в Белый дом, с тех пор он не высказывался по вопросу о возможности создания государства Палестина.

    22 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на открывшейся Генассамблее ООН о признании независимого палестинского государства. Накануне о том же сообщили Великобритания, Канада, Австралия и Португалия. В общей сложности, к 24 сентября независимость Палестины признали почти 160 из 193 государств-членов ООН. 

     

    Теги:
    Признание Палестины Палестина Мировые новости Израиль
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают