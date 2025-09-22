Португалия вслед за другими странами признала Палестину — Израиль недоволен

— Провозглашенное здесь заявление о признании является прямым результатом решения Совета министров от 18 сентября, принятого по итогам консультационного процесса, в ходе которого было подтверждено совпадение позиций президента и подавляющего большинства партий, представленных в парламенте, — заявил Паулу Ранжел.

Как передает SIC Noticias, министр также подтвердил, что Португалия выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе двух государств.

Позиция принята совместно с девятью другими странами: помимо Португалии, в ней также участвуют Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.

Канада, Австралия и Великобритания признали Палестину как государство

В тот же день Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании палестинского государства. Канада стала первой страной «Большой семерки» (G7), официально признавшей Палестину.

Today, Canada recognises the State of Palestine.

— Канада признает Государство Палестина и предлагает сотрудничество для реализации обещания мирного будущего для Государства Палестина и Государства Израиль. Канада рассматривает этот шаг как часть согласованных международных усилий, направленных на сохранение возможности решения о двух государствах, — говорится в коммюнике правительства Канады.

Премьер-министр Австралии таже заявил, что признание Палестиниы это шаг вперед — к миру, безопасности и процветанию.

Recognition is a step forward — for peace, security and prosperity.

Премьер-министр Великобритании заявил, что признание Палестины делается для того, чтобы тобы возродить надежду на мир и решение о создании двух государств.

— Более 75 лет назад мы признали Государство Израиль родиной еврейского народа. Сегодня мы присоединяемся к более чем 150 странам, которые также признают палестинское государство. Это обещание палестинскому и израильскому народам, что может быть лучшее будущее, — сказал Стармер в видеозаявлении.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine.

Еще несколько западных стран, в том числе Франция, Бельгия, Мальта, Люксембург ранее также сообщили, что намерены сделать то же самое во время сессии Генассамблеи ООН.

Реакция Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог раскритиковал это решение, отметив, что оно не поможет урегулировать конфликт между израильтянами и палестинцами.

After the atrocities of October 7, while Hamas continues its campaign of terror, and while it continues to cruelly hold 48 hostages in the tunnels and dungeons of Gaza, the recognition of a Palestinian state by some nations today is, not surprisingly, cheered by Hamas.



It will… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) September 21, 2025

В МИД Израиля заявили, что категорически отвергают одностороннюю декларацию о признании Палестинского государства.

— Эта декларация не способствует миру, а наоборот — еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного решения в будущем, — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что Палестинская администрация не выполнила ни одного своего обязательства.

— Палестинская администрация является частью проблемы, а не частью решения. Именно по этой причине Соединенные Штаты ввели санкции против Палестинской администрации и не допустили ее высокопоставленных чиновников на свою территорию. В любом случае, Израиль не примет никаких оторванных от реальности и вымышленных текстов, которые пытаются заставить его признать несостоятельные границы, — говорится в заявлении.

In response to the statement of the U.K. and some other countries regarding the recognition of a Palestinian state:

Israel categorically rejects the one-sided declaration of the recognition of a Palestinian state made by the United Kingdom and some other countries.

This… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 21, 2025

В свою очередь премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет бороться против признания палестинской государственности на всех площадках, включая ООН.

— Палестинского государства не будет. Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет, — сказал премьер.

יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: pic.twitter.com/YhrfEHjRhZ — Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו (@netanyahu) September 21, 2025

Нетаньяху также сообщил, что скоро направится в США, где примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встретится с Дональдом Трампом.

Напомним, ранее Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила декларацию о мирном урегулировании палестинского вопроса и реализации решения о создании двух государств — Израиля и Палестины.

За принятие декларации проголосовали 142 страны, в том числе Казахстан, против — 10, среди них — Израиль и США. 12 государств воздержались.