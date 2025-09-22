РУ
    21:03, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Канада, Австралия и Великобритания признали Палестину как государство

    Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании палестинского государства. Канада стала первой страной «Большой семерки» (G7), официально признавшей Палестину, передает Kazinform со ссылкой на BBC Русская служба.

    Канада, Австралия и Британия признали Палестину
    Фото: Русская служба Би-би-си

    Несколько западных стран — Франция, Великобритания, Португалия, Канада, Австралия, Бельгия — в течение лета объявили, что признают палестинское государство во время ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается в понедельник.

    Администрация президента США Дональда Трампа выступает против этого шага, также его критикует Израиль.

    - Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и на решение на основе двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина, — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Премьер-министр Марк Карни заявил, что с сегодняшнего дня «Канада признает государство Палестина». В заявлении, опубликованном на его аккаунте в X, говорится: «Канада признает государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении мирного будущего как для государства Палестина, так и для государства Израиль».

    Ранее принцип двух государств в палестино-израильском конфликте поддержал Казахстан. Палестинское государство также признали Португалия, Люксембург, Бельгия.

