Португалия признает Палестину до сессии высокого уровня Генассамблеи ООН
Португалия официально признает Палестинское государство 21 сентября, не дожидаясь сессии высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая должна начаться на следующей неделе, передает агентство Kazinform.
Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Португалии.
Заявление ведомства появилось после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что группа из десяти стран совместно признают Палестинское государство на полях саммита Генеральной ассамблеи ООН.
Речь идет о Франции, Великобритании, Канаде, Бельгии, Австралии, Португалии, Мальте, Люксембурге, Андорре и Сан-Марино.
— Я только что разговаривал с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Учитывая крайнюю остроту ситуации в секторе Газа и на палестинских территориях, в понедельник в Нью-Йорке я подтвердил президенту Аббасу свое намерение признать Государство Палестина, — написал Макрон на своей странице в Х.
Как заявил президент Франции, это признание является частью всеобъемлющего мирного плана для региона, направленного на удовлетворение стремлений как израильтян, так и палестинцев к безопасности и миру.
Как сообщает Politico, Израиль готовит несколько вариантов ответных мер на это решение. Среди них могут быть ускорение аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан, а также закрытие французского консульства в Иерусалиме.
Уже более 145 стран признали Палестину. Израиль и США по-прежнему выступают против.
Напомним, на прошлой неделе Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила декларацию о мирном урегулировании палестинского вопроса и реализации решения о создании двух государств — Израиля и Палестины.