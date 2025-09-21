Португалия признает Палестину до сессии высокого уровня Генассамблеи ООН

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Португалии.

Заявление ведомства появилось после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что группа из десяти стран совместно признают Палестинское государство на полях саммита Генеральной ассамблеи ООН.

Речь идет о Франции, Великобритании, Канаде, Бельгии, Австралии, Португалии, Мальте, Люксембурге, Андорре и Сан-Марино.

— Я только что разговаривал с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Учитывая крайнюю остроту ситуации в секторе Газа и на палестинских территориях, в понедельник в Нью-Йорке я подтвердил президенту Аббасу свое намерение признать Государство Палестина, — написал Макрон на своей странице в Х.

Как заявил президент Франции, это признание является частью всеобъемлющего мирного плана для региона, направленного на удовлетворение стремлений как израильтян, так и палестинцев к безопасности и миру.

Как сообщает Politico, Израиль готовит несколько вариантов ответных мер на это решение. Среди них могут быть ускорение аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан, а также закрытие французского консульства в Иерусалиме.

Уже более 145 стран признали Палестину. Израиль и США по-прежнему выступают против.

Напомним, на прошлой неделе Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила декларацию о мирном урегулировании палестинского вопроса и реализации решения о создании двух государств — Израиля и Палестины.