Казахстан поддержал принцип двух государств в палестино-израильском конфликте

За принятие декларации проголосовали 142 страны, в том числе Казахстан, против — 10, среди них — Израиль и США. 12 государств воздержались.

#BREAKING

UN General Assembly ADOPTS resolution endorsing the New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution



Voting result

In favor: 142

Against: 10

Abstain: 12 pic.twitter.com/38ilC20OYL — UN News (@UN_News_Centre) September 12, 2025

«Нью-Йоркская декларация» стала итогом международной конференции, состоявшейся в июле в штаб-квартире ООН по инициативе Франции и Саудовской Аравии на фоне войны в Газе и ухудшающихся перспектив решения конфликта на основе создания двух государств.

Конференция возобновит работу позже в этом месяце.

Декларация предлагает единую дорожную карту для реализации решения о создании двух государств. Она предусматривает немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех заложников, находящихся там, создание жизнеспособного и суверенного палестинского государства. Документ также содержит призыв к разоружению ХАМАС и отстранению движения от управления в Газе, к нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, а также к коллективным гарантиям безопасности.

— Центральным вопросом для мира на Ближнем Востоке является реализация решения о двух государствах, в рамках которого два независимых, суверенных, демократических государства — Израиль и Палестина — будут жить бок о бок в мире и безопасности, — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Однако Посол Израиля Дани Данон, выступая перед голосованием, назвал декларацию «односторонней», а также заявил, что Хамас — самый крупный победитель любой сегодняшней поддержки.

— Декларация войдет в историю не как шаг к миру, а лишь как очередной пустой жест, подрывающий авторитет Ассамблеи, — сказал он.

Ранее мы писали, что уже более 145 стран признали Палестину.