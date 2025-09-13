РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:43, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан поддержал принцип двух государств в палестино-израильском конфликте

    В пятницу Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила декларацию о мирном урегулировании палестинского вопроса и реализации решения о создании двух государств — Израиля и Палестины, передает агентство Kazinform.

    ООН
    Фото: Al Jazeera

    За принятие декларации проголосовали 142 страны, в том числе Казахстан, против — 10, среди них — Израиль и США. 12 государств воздержались.

    «Нью-Йоркская декларация» стала итогом международной конференции, состоявшейся в июле в штаб-квартире ООН по инициативе Франции и Саудовской Аравии на фоне войны в Газе и ухудшающихся перспектив решения конфликта на основе создания двух государств.

    Конференция возобновит работу позже в этом месяце.

    Декларация предлагает единую дорожную карту для реализации решения о создании двух государств. Она предусматривает немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех заложников, находящихся там, создание жизнеспособного и суверенного палестинского государства. Документ также содержит призыв к разоружению ХАМАС и отстранению движения от управления в Газе, к нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, а также к коллективным гарантиям безопасности.

    — Центральным вопросом для мира на Ближнем Востоке является реализация решения о двух государствах, в рамках которого два независимых, суверенных, демократических государства — Израиль и Палестина — будут жить бок о бок в мире и безопасности, — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

    Однако Посол Израиля Дани Данон, выступая перед голосованием, назвал декларацию «односторонней», а также заявил, что Хамас — самый крупный победитель любой сегодняшней поддержки.

    — Декларация войдет в историю не как шаг к миру, а лишь как очередной пустой жест, подрывающий авторитет Ассамблеи, — сказал он.

    Ранее мы писали, что уже более 145 стран признали Палестину.

    Жулдыз Атагельдиева
