    15:37, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    12 стран создали коалицию финансовой поддержки Палестины

    Чрезвычайная коалиция за финансовую устойчивость Палестинской администрации была «создана в ответ на острый и беспрецедентный финансовый кризис», с которым столкнулась Палестинская администрация, передает агентство Kazinform.

    Фото: Anadolu Ajansi

    В коалицию вошли Испания, Бельгия, Дания, Франция, Исландия, Ирландия, Япония, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Великобритания.

    Как заявили в МИД Испании, целью инициативы является стабилизация финансового положения организации, базирующейся в Рамалле, сохранение ее способности управлять, предоставлять основные услуги и обеспечивать безопасность.

    В заявлении упоминаются прошлые «значительные финансовые взносы» и обещания «постоянной поддержки» со стороны коалиции.

    Администрация премьер-министра Палестины Мухаммеда Мустафы сообщила, что доноры обязались выделить не менее 170 миллионов долларов на финансирование Палестинской автономии.

    Ранее в четверг Саудовская Аравия заявила о выделении Палестине 90 миллионов долларов.

    Страны коалиции также потребовали от Израиля немедленно разблокировать все палестинские таможенные поступления.

    Как пишет Le Figaro, после начала войны в Газе 7 октября 2023 года Израиль удержал налоговые поступления, предназначенные для Палестинской администрации, которая утверждает, что качество базовых услуг, таких как здравоохранение и образование, ухудшилось, а уровень бедности вырос. Израильские власти утверждают, что часть удерживаемых средств предназначена для возмещения расходов, например, на электроэнергию, которую они продают палестинцам.

    Ранее президент Палестины подтвердил готовность взять под контроль сектор Газа без ХАМАС. 

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
