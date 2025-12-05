Глава государства обозначил актуальные задачи, стоящие перед Правительством

— В рамках проводимой экономической политики Правительства крайне актуальными задачами являются стабилизация и снижение инфляции, обеспечение устойчивого роста экономики и реальных доходов граждан. Для их решения недавно была принята Программа совместных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, рассчитанная на 2026–2028 годы. Об этом я говорил на диалог-платформе сельских акимов. Подчеркну еще раз: для эффективной реализации данной программы необходима слаженная работа всех профильных органов, а также акиматов. Для предпринимателей определяющее значение имеют предсказуемость и справедливость налоговой, тарифной и регуляторной политик. Перезагрузить модель сотрудничества государства и бизнеса призван новый Налоговый кодекс. Важно понимать, что устойчивое развитие предпринимательства основывается на выполнении взаимных обязательств, когда государство создает благоприятный деловой климат, а бизнес честно платит налоги. Так происходит во всех развитых, цивилизованных странах, — сказал Касым-Жомарт Токаев.