Перед нами стоит задача снижения административной нагрузки на бизнес — Токаев

«Для обеспечения качественного развития экономики требуется продолжить реформы, прежде всего, с целью повышения эффективности и потенциала экономики. Уже введен мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора, сформирован перечень из 473 объектов, подлежащих передаче в конкурентную среду. Согласно подсчетам экспертов, это может позволить предпринимателям получить порядка 3,5 трлн тенге в качестве доходов. Перед нами по-прежнему стоит задача снижения административной нагрузки на бизнес. Ранее мною поручалось провести масштабную ревизию и модернизацию законодательства. Для этого на базе Агентства по стратегическому планированию и реформам создается Центр регуляторного интеллекта, будет внедрен Реестр обязательных требований», — заявил Токаев.

По словам Президента, необходимо усилить координацию Правительства и бизнес-сообщества, особенно их цифровое взаимодействие.

«Предприниматели должны в полной мере ощутить, что бюрократии становится меньше, она неизбежно, бесповоротно должна уйти в прошлое. Именно эту задачу я ставлю перед Правительством и надзорными органами. Свободное рыночное ценообразование, масштабное разгосударствление и гибкая регуляторная политика — залог успешной трансформации нашей экономики», — отметил Глава государства.

Ранее Глава государства также отметил, что согласно прогнозам, ВВП страны впервые превысит 300 млрд долларов. Глава государства заявил, что уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, а почти половина занятого населения Казахстана работает в сфере бизнеса.