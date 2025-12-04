РУ
РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:01, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Таеквондист Бейбарыс Каблан завоевал «золото» молодежного чемпионата мира

    Казахстанский таеквондист Бейбарыс Каблан одержал победу на проходящем в Кении молодежном чемпионате мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Таеквондист Бейбарыс Каблан завоевал «золото» молодежного чемпионата мира
    Фото: Федерация таеквондо РК

    В финальном поединке он выиграл у спортсмена из Южной Кореи Ян Чжунёна.

    Каблан выступал в весовой категории свыше 87 килограммов и успешно прошел все этапы соревнований.

    До выхода в финал он провел четыре поединка, в которых оказался сильнее соперников из Индии и Турции.

    В полуфинале Каблан выиграл у Амирмохаммада Ашрафи (Иран) со счетом 2:1.

    Наталья Мосунова
    Автор
