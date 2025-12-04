21:01, 03 Декабрь 2025 | GMT +5
Таеквондист Бейбарыс Каблан завоевал «золото» молодежного чемпионата мира
Казахстанский таеквондист Бейбарыс Каблан одержал победу на проходящем в Кении молодежном чемпионате мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В финальном поединке он выиграл у спортсмена из Южной Кореи Ян Чжунёна.
Каблан выступал в весовой категории свыше 87 килограммов и успешно прошел все этапы соревнований.
До выхода в финал он провел четыре поединка, в которых оказался сильнее соперников из Индии и Турции.
В полуфинале Каблан выиграл у Амирмохаммада Ашрафи (Иран) со счетом 2:1.