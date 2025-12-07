Боксер Сабыржан Аккалыков одержал победу нокаутом на чемпионате мира в Дубае

На чемпионате мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) в Дубае (ОАЭ) казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков одержал убедительную победу нокаутом.

В 1/32 финала в весовой категории до 75 кг Аккалыков встретился с Джошуа Аароном Кузеном из Сейшельских островов.

Бой завершился досрочно — во втором раунде Сабыржан отправил соперника в нокаут. Ранее в первом раунде Кузен уже побывал в нокдауне

Таким образом, Аккалыков выходит в 1/16 финала, а Джошуа Аарон Кузен завершил выступление на турнире досрочно.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер дисквалифицирован на два года из-за нарушения антидопинговых правил.