21:55, 06 Декабрь 2025 | GMT +5
Боксер Сабыржан Аккалыков одержал победу нокаутом на чемпионате мира в Дубае
На чемпионате мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) в Дубае (ОАЭ) казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков одержал убедительную победу нокаутом.
В 1/32 финала в весовой категории до 75 кг Аккалыков встретился с Джошуа Аароном Кузеном из Сейшельских островов.
Бой завершился досрочно — во втором раунде Сабыржан отправил соперника в нокаут. Ранее в первом раунде Кузен уже побывал в нокдауне
Таким образом, Аккалыков выходит в 1/16 финала, а Джошуа Аарон Кузен завершил выступление на турнире досрочно.
Ранее сообщалось, что казахстанский боксер дисквалифицирован на два года из-за нарушения антидопинговых правил.