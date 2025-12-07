РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:55, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Боксер Сабыржан Аккалыков одержал победу нокаутом на чемпионате мира в Дубае

    Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков победил нокаутом на чемпионате мира-2025 в Дубае, передает агентство Kazinform.

    Фото: КФФ

    На чемпионате мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) в Дубае (ОАЭ) казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков одержал убедительную победу нокаутом.

    В 1/32 финала в весовой категории до 75 кг Аккалыков встретился с Джошуа Аароном Кузеном из Сейшельских островов.

    Бой завершился досрочно — во втором раунде Сабыржан отправил соперника в нокаут. Ранее в первом раунде Кузен уже побывал в нокдауне

    Таким образом, Аккалыков выходит в 1/16 финала, а Джошуа Аарон Кузен завершил выступление на турнире досрочно.

    Ранее сообщалось, что казахстанский боксер дисквалифицирован на два года из-за нарушения антидопинговых правил.

    Теги:
    Спорт ОАЭ Бокс
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
