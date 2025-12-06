Казахстанский боксер дисквалифицирован на два года из-за нарушения антидопинговых правил

Поводом для наказания казахстанского боксера стало то, что Бекбауов трижды нарушал порядок предоставления информации о местонахождении в течение 12 месяцев.

- Спортсмен не оспаривал ADRV. В соответствии со статьей 8.3.3 Антидопингового регламента IBA (ADR), ITA вынесла решение о двухлетнем сроке дисквалификации с 18 ноября 2025 года по 17 ноября 2027 года и аннулировании индивидуальных результатов спортсмена с 1 января 2025 года. Решение может быть обжаловано в апелляционном отделе Спортивного арбитражного суда (CAS) в соответствии со статьей 13.2.3 Антидопингового регламента IBA, — сообщили в ITA.

ITA напомнило, что спортсмены, входящие в регистрируемый пул тестирования (RTP), такие как Дулат Бекбауов, обязаны ежедневно предоставлять информацию о своем местонахождении, а также указывать конкретный 60-минутный временной интервал, в течение которого они будут доступны для тестирования. Цель этого решения — позволить антидопинговым организациям находить спортсменов для проведения необъявленного внесоревновательного тестирования. Нарушение данного требование наказывается дисквалификацией.

Добавим, что дисквалификация со стороны ITA распространяется только на любительский бокс, но в профессионалах для Бекбауова нет ограничений в связи с данным решением.

Дулат Бекбауов за время выступления в любителях становился серебряным призером чемпионата мира (2023), серебряный призером чемпионата Азии (2022), чемпионом и призером в Казахстане.

Ранее чемпион мира в среднем весе среди профессионалов казахстанец Жанибек Алимханулы получил обвинения в употреблении допинга мельдония.