Казахстанский боксер дисквалифицирован на два года из-за нарушения антидопинговых правил
Международное агентство по тестированию (ITA) от имени не признанной Международным олимпийским комитетом (МОК) Международной боксерской ассоциации IBA сообщило, что казахстанский боксер Дулат Бекбауов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил (ADRV), передает агентство Kazinform.
Поводом для наказания казахстанского боксера стало то, что Бекбауов трижды нарушал порядок предоставления информации о местонахождении в течение 12 месяцев.
- Спортсмен не оспаривал ADRV. В соответствии со статьей 8.3.3 Антидопингового регламента IBA (ADR), ITA вынесла решение о двухлетнем сроке дисквалификации с 18 ноября 2025 года по 17 ноября 2027 года и аннулировании индивидуальных результатов спортсмена с 1 января 2025 года. Решение может быть обжаловано в апелляционном отделе Спортивного арбитражного суда (CAS) в соответствии со статьей 13.2.3 Антидопингового регламента IBA, — сообщили в ITA.
ITA напомнило, что спортсмены, входящие в регистрируемый пул тестирования (RTP), такие как Дулат Бекбауов, обязаны ежедневно предоставлять информацию о своем местонахождении, а также указывать конкретный 60-минутный временной интервал, в течение которого они будут доступны для тестирования. Цель этого решения — позволить антидопинговым организациям находить спортсменов для проведения необъявленного внесоревновательного тестирования. Нарушение данного требование наказывается дисквалификацией.
Добавим, что дисквалификация со стороны ITA распространяется только на любительский бокс, но в профессионалах для Бекбауова нет ограничений в связи с данным решением.
Дулат Бекбауов за время выступления в любителях становился серебряным призером чемпионата мира (2023), серебряный призером чемпионата Азии (2022), чемпионом и призером в Казахстане.
Ранее чемпион мира в среднем весе среди профессионалов казахстанец Жанибек Алимханулы получил обвинения в употреблении допинга мельдония.