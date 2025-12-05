Токаев: Диалоговая платформа «ЦА–ЕС» стала ключевым механизмом решения региональных приоритетов

– Особое внимание было уделено дальнейшему углублению межрегионального сотрудничества. В этой связи мы считаем, что диалоговая платформа «Центральная Азия – ЕС» стала эффективным инструментом для решения приоритетных региональных задач в сферах взаимосвязанности, торговли, транспорта, экологически чистой энергетики, управления водными ресурсами и цифровой трансформации. Сегодняшняя встреча еще раз подтвердила, что мы вступаем в новый этап нашего динамичного и устремленного в будущее партнерства, приобретающего все большую стратегическую значимость. Убежден, что достигнутые сегодня договоренности в скором времени найдут воплощение в конкретных проектах и инициативах, – подытожил переговоры с Президентом Евросовета Антониу Коштой Глава государства.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев встретил Антониу Кошту в Акорде, где состоялись переговоры.

Глава государства высоко оценил результаты заседания Совета сотрудничества «ЕС — Казахстан».

В свою очередь Антониу Кошта поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.