Расширен перечень тем, запрещенных для петиций в Казахстане

Согласно изменениям, с целью предотвращения возможных злоупотреблений, к неподлежащим рассмотрению через петиционные механизмы относятся обращения, касающиеся:

— вопросов общественной нравственности;

— сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц, а также материалов, способных нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие;

— амнистии и помилования;

— пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания расовой или религиозной розни, экстремизма, сепаратизма и иных форм враждебных действий;

— распространения и популяризации наркотических средств.

Принятые поправки направлены на совершенствование механизма петиций и обеспечение правовой защиты граждан и организаций.

Ранее стало известно, что в Казахстане вводится ответственность за ношение одежды, закрывающей лицо.