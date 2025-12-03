РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:12, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Расширен перечень тем, запрещенных для петиций в Казахстане

    В Мажилисе Парламента РК во втором чтении приняты поправки в закон «О профилактике правонарушений», предусматривающие расширение списка вопросов, которые не могут быть предметом петиции. Об этом сообщил депутат Магеррам Магеррамов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    петиция
    Фото: Kazinform

    Согласно изменениям, с целью предотвращения возможных злоупотреблений, к неподлежащим рассмотрению через петиционные механизмы относятся обращения, касающиеся:

    — вопросов общественной нравственности;
    — сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц, а также материалов, способных нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие;
    — амнистии и помилования;
    — пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания расовой или религиозной розни, экстремизма, сепаратизма и иных форм враждебных действий;
    — распространения и популяризации наркотических средств.

    Принятые поправки направлены на совершенствование механизма петиций и обеспечение правовой защиты граждан и организаций.

    Ранее стало известно, что в Казахстане вводится ответственность за ношение одежды, закрывающей лицо. 

    Теги:
    Петиция Закон и порядок Мажилис
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают