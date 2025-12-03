Расширен перечень тем, запрещенных для петиций в Казахстане
В Мажилисе Парламента РК во втором чтении приняты поправки в закон «О профилактике правонарушений», предусматривающие расширение списка вопросов, которые не могут быть предметом петиции. Об этом сообщил депутат Магеррам Магеррамов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно изменениям, с целью предотвращения возможных злоупотреблений, к неподлежащим рассмотрению через петиционные механизмы относятся обращения, касающиеся:
— вопросов общественной нравственности;
— сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц, а также материалов, способных нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие;
— амнистии и помилования;
— пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания расовой или религиозной розни, экстремизма, сепаратизма и иных форм враждебных действий;
— распространения и популяризации наркотических средств.
Принятые поправки направлены на совершенствование механизма петиций и обеспечение правовой защиты граждан и организаций.
Ранее стало известно, что в Казахстане вводится ответственность за ношение одежды, закрывающей лицо.