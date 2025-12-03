РУ
    15:05, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ответственность за ношение одежды, закрывающей лицо, вводится в Казахстане

    Мажилис принял во втором чтении новый единый закон «О профилактике правонарушений», передает агентство Kazinform.

    никаб, паранджа
    Фото: pixabay

    Документом расширяется система профилактики правонарушений: число субъектов профилактики увеличивается с 13 до 26. В нее дополнительно включены центры поддержки семьи, мобильные группы, органы опеки, СМИ, структуры по делам молодежи, уполномоченные органы и предприниматели.

    Пересматривается сама модель профилактики, теперь она будет включать общие, индивидуальные и специальные меры.

    В рамках поправок в КОАП вводится административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и мешающей его распознаванию (никаб). За первое нарушение будет выноситься предупреждение, за повторное – штраф 10 МРП.

    Также вводится ответственность за размещение и распространение противоправного контента и за злостное неисполнение представлений госорганов об устранении причин правонарушений.

    Внесены поправки, вводящие новую ответственность должностных госорганов и МИО, за несоблюдение мероприятий гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС наделяется полномочиями по привлечению таких лиц к ответственности.

    Ранее соощалось, что Мажилис одобрил введение уголовной ответственности за нападение на медработников. 

