РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:20, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Мажилис одобрил введение уголовной ответственности за нападение на медработников

    Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект, который ужесточает наказание за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    медики
    Фото: Freepik

    Как сообщил депутат Асхат Аймагамбетов, в Уголовный кодекс РК вводится новая статья — 380 прим 3. В ней медработник и водитель скорой помощи определяются как особо защищаемые лица.

    — Отвечу скептикам — мы не изобретаем ничего нового. Сегодня защищены полицейские, спасатели и правоохранительные органы. Статья 380 примечание 1. Судьи и прокуроры, акимы депутаты и представители власти. Для егерей и инспекторов есть отдельная статья 380 примечание 2. Нападение на егеря — лишение свободы до 12 лет. Ужесточили. Но если нападают на реаниматолога, который спасает жизни, дело обычно квалифицируют, как обычное хулиганство. Наказание мягкое, иногда лишь штраф. Неужели для государства жизнь врача и судьба пациента имеют меньшую ценность? , — отметил мажилисмен. 

    По его словам, за последние пять лет в стране зарегистрировано 280 случаев нападения на медработников. 

    — Это лишь видимая часть проблемы, реальное число гораздо больше. Медработники часто не пишут заявления, не верят, что будут защищены и не хотят терять время на следствие вместо работы. Президент поручил ужесточить наказание за такие действия. Этот закон — прямое исполнение поручения Президента, — сказал Аймагамбетов.

    Так, за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо за угрозу его применения предлагается установить наказание в виде штрафа от 500 до 1000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком до трех лет. Если деяние совершено при отягчающих обстоятельствах, наказание ужесточается — от трех до семи лет ограничения или лишения свободы.

    Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет караться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет. При наличии отягчающих обстоятельств — от семи до 12 лет.

    Напомним, Глава государства поручил разработать законодательные меры за нападения на медиков.

    Теги:
    Здравоохранение Законопроекты Врачи Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают