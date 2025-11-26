Мажилис одобрил введение уголовной ответственности за нападение на медработников

Как сообщил депутат Асхат Аймагамбетов, в Уголовный кодекс РК вводится новая статья — 380 прим 3. В ней медработник и водитель скорой помощи определяются как особо защищаемые лица.

— Отвечу скептикам — мы не изобретаем ничего нового. Сегодня защищены полицейские, спасатели и правоохранительные органы. Статья 380 примечание 1. Судьи и прокуроры, акимы депутаты и представители власти. Для егерей и инспекторов есть отдельная статья 380 примечание 2. Нападение на егеря — лишение свободы до 12 лет. Ужесточили. Но если нападают на реаниматолога, который спасает жизни, дело обычно квалифицируют, как обычное хулиганство. Наказание мягкое, иногда лишь штраф. Неужели для государства жизнь врача и судьба пациента имеют меньшую ценность? , — отметил мажилисмен.

По его словам, за последние пять лет в стране зарегистрировано 280 случаев нападения на медработников.

— Это лишь видимая часть проблемы, реальное число гораздо больше. Медработники часто не пишут заявления, не верят, что будут защищены и не хотят терять время на следствие вместо работы. Президент поручил ужесточить наказание за такие действия. Этот закон — прямое исполнение поручения Президента, — сказал Аймагамбетов.

Так, за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо за угрозу его применения предлагается установить наказание в виде штрафа от 500 до 1000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком до трех лет. Если деяние совершено при отягчающих обстоятельствах, наказание ужесточается — от трех до семи лет ограничения или лишения свободы.

Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет караться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет. При наличии отягчающих обстоятельств — от семи до 12 лет.

Напомним, Глава государства поручил разработать законодательные меры за нападения на медиков.



