Президент призвал улучшать условия ведения бизнеса в Казахстане

— В Послании я подчеркнул, что нам важно запустить новый инвестиционный цикл. Сегодня во всем мире обостряется конкурентная борьба за рынки и капитал. По данным ЮНКТАД, мировые потоки прямых иностранных инвестиций переживают значительное замедление. В 2024 году объем инвестиций в реальный сектор экономики в мире сократился на 11% — до 1,5 трлн долларов. Другими словами, второй год подряд объем глобальных инвестиций снижается. Основные причины — нарастающая геополитическая напряженность и фрагментация глобальных цепочек поставок. Поэтому нам нужно улучшать условия ведения бизнеса в стране. Это задача особой значимости, которую предстоит решить Правительству.