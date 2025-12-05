Президент призвал улучшать условия ведения бизнеса в Казахстане
Глава государства выступил на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— В Послании я подчеркнул, что нам важно запустить новый инвестиционный цикл. Сегодня во всем мире обостряется конкурентная борьба за рынки и капитал. По данным ЮНКТАД, мировые потоки прямых иностранных инвестиций переживают значительное замедление. В 2024 году объем инвестиций в реальный сектор экономики в мире сократился на 11% — до 1,5 трлн долларов. Другими словами, второй год подряд объем глобальных инвестиций снижается. Основные причины — нарастающая геополитическая напряженность и фрагментация глобальных цепочек поставок. Поэтому нам нужно улучшать условия ведения бизнеса в стране. Это задача особой значимости, которую предстоит решить Правительству.
Ранее Глава государства также отметил, что согласно прогнозам, ВВП страны впервые превысит 300 млрд долларов. Глава государства заявил, что уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, а почти половина занятого населения Казахстана работает в сфере бизнеса.