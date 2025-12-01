РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:05, 01 Декабрь 2025

    Казахстанские шахматисты завоевали пять золотых медалей на юношеском ЧА-2025

    В Бангкоке завершился 27 юношеский чемпионат Азии по шахматам. В трех видах программы — классике, рапиде и блице — казахстанцы завоевали 11 медалей, 5 из них — золотые, передает Kazinform со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат. 

    Казахстанские шахматисты завоевали пять золотых медалей на юношеском ЧА-2025
    Фото: КФШ

    Участие в соревнованиях приняли  около 700 участников из 33 стран.

    Чемпионами Азии-2025 стали Милана Филиппова (G10) и Мария Холявко (G14) — в классике, Амиржан Анетов (O10) — в рапиде, Алишер Абдсаттар (O14) и Асия Асылхан (G16) — в блице. 

    Разыграв в первый день награды в 7-туровой «швейцарке» рапида 15+5 (чемпионом Азии в возрастной категории O10 стал Амиржан Анетов, бронза у его ровесника Алихана Назарбека), юные шахматисты перешли ко второму номеру программы — 9 турам классики с контролем времени 90+30. Казахстан завоевал 5 медалей: чемпионками Азии стали Милана Филиппова (G10) и Мария Холявко (G14), бронзовые медали завоевали Ризат Улан (O10), Адия Женис (G12) и Ясмина Алеманова (G16),

    — Сразу по завершении последнего тура классики начался турнир в третьем контроле времени — блиц 3+2, 9 туров по швейцарской системе. Для одних это была еще одна возможность подтвердить свою универсальность, для других — последний шанс реабилитироваться за неудачные выступления в предыдущих видах. Именно так и получилось у всех казахстанских победителей и призеров: чемпионами Азии стали астанчанин Алишер Абдсаттар (O14) и Асия Асылхан (G16) из Туркестанской области, серебряную медаль завоевал Асман Баянтас (O18) из Павлодарской области, бронзовую — астанчанин Алимжан Жауынбай (O12), — говорится в сообщении. 

    В пятницу Глава государства встретился с юными призерами чемпионатов мира по шахматам. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что успехи юных спортсменов прославляют Казахстан на международной арене и свидетельствуют о большом шахматном будущем страны.  

    Спорт спортсмены Казахстана Чемпионат Азии Шахматы
