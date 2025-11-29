РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:00, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент встретился с юными призерами чемпионатов мира по шахматам

    Глава государства встретился с призерами чемпионатов мира по шахматам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    На встрече присутствовали чемпион мира в категории до 8 лет Адинур Адильбек, чемпионка мира в категории до 8 лет Алиша Бисалиева, чемпион мира в категории до 12 лет Данис Куандыкулы, чемпион мира в категории до 16 лет Эдгар Мамедов, чемпион мира в категории до 14 лет Марк Смирнов, серебряный призер чемпионата мира среди шахматистов до 16 лет Сауат Нургалиев.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что успехи юных спортсменов прославляют Казахстан на международной арене и свидетельствуют о большом шахматном будущем страны. Он призвал чемпионов ставить перед собой высокие цели и пожелал им новых ярких побед.

    — Шахматы — это великое искусство. Поэтому заниматься шахматами нужно ежедневно, тщательно, читая специальные книги. Сегодня вы встречаетесь с Президентом Международной федерации шахмат Аркадием Дворковичем. Это один из счастливых моментов в вашей жизни, — сказал Глава государства.

    Фото: Акорда

    В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев оставил памятную надпись на шахматной доске. 

    Ранее Касым-Жомарт Токаев принял Президента Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадия Дворковича.

