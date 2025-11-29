РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:38, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства наградил Президента FIDE орденом «Достық» II степени

    Касым-Жомарт Токаев принял Президента Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадия Дворковича, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаве принял Президента FIDE
    Фото: Акорда

    В ходе встречи Глава государства высоко оценил поддержку, которую FIDE оказывает Казахстанской федерации шахмат, тренерам и юным спортсменам.

    Президент подчеркнул, что шахматы в нашей стране являются не просто видом спорта, но и важным элементом интеллектуальной культуры, воспитания и образования.

    Глава государства отметил растущую популярность шахмат среди детей и молодежи. По его словам, особое внимание уделяется развитию инфраструктуры и продвижению шахмат в системе образования.

    Касым-Жомарт Токаев наградил Президента FIDE орденом «Достық» II степени
    Фото: Акорда

    В ходе беседы речь шла о важности дальнейшего развития всестороннего сотрудничества национальной федерации с FIDE, включая проведение крупных международных соревнований и реализацию совместных проектов.

    Аркадий Дворкович рассказал о содержании принятого в Казахстане Комплексного плана развития шахмат, который открывает путь для совместной работы государства, бизнеса и национальной федерации. Он также сообщил, что в прошлом году казахстанские шахматисты собрали наибольшее количество медалей на всех соревнованиях под эгидой FIDE.

    Касым-Жомарт Токаев наградил Президента Международной федерации шахмат Аркадия Дворковича орденом «Достық» II степени за его вклад в развитие шахмат в Казахстане.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Спорт Акорда Президент Казахстана спортсмены Казахстана Шахматы
    Динара Жусупбекова
    Автор
