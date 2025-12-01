Дастан Сатпаев вошел в топ-5 мирового рейтинга с игроками ПСЖ и «Баварии»

Издание с миллионной аудиторией составило свой рейтинг лучших молодых футболистов мира, разделив их по возрастам.

В очередную подборку вошли лучшие футболисты с 2005 по 2008 годы рождения. Среди 17-летних футболистов, то есть, родившихся в 2008 году, топ-5 выглядит следующим образом:

1. Леннарт Карль (Германия, «Бавария»)

2. Ибраим Мбайе (Сенегал, ПСЖ)

3. Нгумоа Рио (Англия, «Ливерпуль»)

4. Хонест Аханор (Италия-Нигерия, «Аталанта»)

5. Дастан Сатпаев (Казахстан, «Кайрат»-«Челси»).

Таким образом, 17-летного казахстанского форварда «Кайрата» Дастана Сатпаева в очередной раз отметили на мировом уровне в одном ряду с талантами «Баварии», «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Аталанты». На фоне таких гигантов казахстанец уверенно занимает пятую строчку.

Отметим, что до лета 2026 года Сатпаев выступает за свой родной клуб — алматинский «Кайрат», где установил ряд достижений, в том числе стал первым казахстанским футболистом, кто забил гол в основной стадии Лиги чемпионов и вошел в топ-3 самых молодых авторов голов в основной стадии Лиги чемпионов.

С лета 2026 года Сатпаев начнет выступать за лондонский «Челси», о чем уже достигнута договоренность.