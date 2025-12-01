РУ
    Дастан Сатпаев вошел в топ-5 мирового рейтинга с игроками ПСЖ и «Баварии»

    Одна из крупнейших мировых платформ, посвященных футболу, Score 90, отметила талантливого казахстанского футболиста Дастана Сатпаева, поставив его в один ряд с восходящими звездами мирового футбола, передает Kazinform.

    Дастан Сатпаев открыл счет в игре с Бельгией
    Фото: instagram.com/kff_team

    Издание с миллионной аудиторией составило свой рейтинг лучших молодых футболистов мира, разделив их по возрастам.

    В очередную подборку вошли лучшие футболисты с 2005 по 2008 годы рождения. Среди 17-летних футболистов, то есть, родившихся в 2008 году, топ-5 выглядит следующим образом:

    1. Леннарт Карль (Германия, «Бавария»)
    2. Ибраим Мбайе (Сенегал, ПСЖ)
    3. Нгумоа Рио (Англия, «Ливерпуль»)
    4. Хонест Аханор (Италия-Нигерия, «Аталанта»)
    5. Дастан Сатпаев (Казахстан, «Кайрат»-«Челси»).

    Дастан Сатпаев
    Фото: Instagram/score90

    Таким образом, 17-летного казахстанского форварда «Кайрата» Дастана Сатпаева в очередной раз отметили на мировом уровне в одном ряду с талантами «Баварии», «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Аталанты». На фоне таких гигантов казахстанец уверенно занимает пятую строчку.

    Отметим, что до лета 2026 года Сатпаев выступает за свой родной клуб — алматинский «Кайрат», где установил ряд достижений, в том числе стал первым казахстанским футболистом, кто забил гол в основной стадии Лиги чемпионов и вошел в топ-3 самых молодых авторов голов в основной стадии Лиги чемпионов.

    С лета 2026 года Сатпаев начнет выступать за лондонский «Челси», о чем уже достигнута договоренность.

