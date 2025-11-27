Дастан Сатпаев вошел в историю европейского футбола

Несмотря на поражение со счетои 2:3, «Кайрат» может занести себе в актив данную игру. Ведь оба гола в ходе матча забили воспитанники собственной академии Дастан Сатпаев и Олжас Байбек. И это большое событие, так как впервые за 23 года пребывания в УЕФА воспитанники казахстанского футбола забили голы в основной стадии Лиги чемпионов (групповой или общий этап и далее).

Ранее голы за «Астану» в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2025/26 и до сего момента за «Кайрат» в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/26 (то есть, считая от матча со «Спортингом» и далее) забивали легионеры. Но 26 ноября 2025 года свои имена в список авторов голов в основной стадии Лиги чемпионов вписали и казахстанские футболисты.

Кроме этого, Дастан Сатпаев все-таки вошел в топ-3 самых молодых авторов голов в Лиге чемпионов (учитывается опять-таки основная стадия и далее, голы в квалификационных раундах не в счет).

Ворота «Копенгагена» Дастан Сатпаев поразил в 17 лет, 3 месяца и 14 дней — на два месяца позже, чем юные игроки «Барселоны» первым Ансу Фати (10 декабря 2019 в ворота «Интера», ему было 17 лет 1 месяц и 9 дней) и Ламин Ямаль. (19 сентября 2024 в ворота «Монако», ему было 17 лет 2 месяца и 6 дней). Тем не менее, у Сатпаева на данный момент 3-й результат в этом престижном списке.

Примечательно, что, забивший «Кайрату» игрок «Копенгагена» Виктор Дадасон вошел в топ-5 списка юных голеадоров Лиги чемпионов — он на полтора месяца старше Дастана.

Сезон для Сатпаева завершен.

Учитывая желтую карточку в матче против Копенгагена Дастан Сатпаев в 2025 году больше не сыграет в официальных играх за «Кайрат».

Сезон для Дастана Сатппаева можно однозначно занести в актив. Сразу же в первом туре чемпионата страны весной 2025 года он забил гол «Астане» и стал игроком основы. В 2025 году Дастан забил 20 голов, 19 за «Кайрат» и 1 — за сборную Казахстана. Из 19 голов за клуб — 14 были забиты в Чемпионате, 1 в Кубке Казахстана и 4 в еврокубках, в том числе 1 — в основной стадии.

Ранее сообщалось, что алматинский «Кайрат» уступил чемпиону Дании футбольному клубу «Копенгаген» со счетом 3:2.