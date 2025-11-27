РУ
    00:40, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    3:2 — алматинский «Кайрат» минимально уступил «Копенгагену»

    Алматинский «Кайрат» уступил чемпиону Дании футбольному клубу «Копенгаген» со счетом 3:2, передает корреспондент агентства Kazinform.

    3:2 — алматинский «Кайрат» минимально уступил «Копенгагену» на выезде
    Кадр из видео

    В конце игры «Кайрат» забил второй гол. Олжас Байбек замкнул прострел. 

    По ходу встречи казахстанцы разгромно уступали, но Дастан Сатпаев и Олжас Байбек за 9 минут подарили надежду на камбэк. Несколько минут не хватило «Кайрату», чтобы сравнять счет и сотворить сенсацию.

    Напоминм, в конце матча обе команды сделали несколько замен. Тренер «Копенгагена» снимает Винисиуса Роберта и Юнносуке Сузуки. Вместо них вышли Юссуфа Мукоко и Йорам Заге.

    У «Кайрата» вместо Фильо Эдмилсона и Дамира Касабулата на поле вышли Рикардиньо и Адилет Садыбеков.

    Ранее «Копенгаген» забил третий гол на 73-й минуте. Отличился Винисиус Роберт, который пробил из-за пределов штрафной.

    Второй гол в ворота алматинцев с пенальти забил Джордан Ларссон.

    Счет в пользу хозяев открыл Виктор Дадасон. Он забил гол на 26-й минуте.

    О сегодняшнем положении европейского клуба «Копенгаген» и его главных «звездах» рассказал собственный корреспондент Kazinform.

    Напомним, домашняя арена клуба — стадион Паркен (Parken Stadium), который вмещает около 38 тысяч зрителей. Своих болельщиков чемпионы Дании называют «Львы».

