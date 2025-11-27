РУ
    00:22, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Копенгаген» забил третий гол в ворота «Кайрата»

    Сегодня алматинский «Кайрат» играет в «Лиге чемпионов» на выезде против чемпиона Дании футбольного клуба «Копенгаген», передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Копенгаген» забил третий гол в ворота «Кайрата»
    Кадр из видео

    Копенгаген забил третий гол на 73-й минуте. Отличился Винисиус Роберт, который пробил из-за пределов штрафной.

    Напомним, второй гол в ворота алматинцев с пенальти забил Джордан Ларссон.

    Счет в пользу хозяев открыл Виктор Дадасон. Он забил гол на 26-й минуте.

    О сегодняшнем положении европейского клуба «Копенгаген» и его главных «звездах» рассказал собственный корреспондент Kazinform.

    Напомним, домашняя арена клуба — стадион Паркен (Parken Stadium), который вмещает около 38 тысяч зрителей. Своих болельщиков чемпионы Дании называют «Львы».

