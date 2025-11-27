Первый тайм: «Кайрат» проигрывает футбольному клубу «Копенгаген» в Дании

Счет 1:0 в пользу хозяев, гол на 26-й минуте забил Виктор Дадасон.

Ранее о сегодняшнем положении европейского клуба «Копенгаген» и его главных «звездах» рассказал собственный корреспондент Kazinform.

В преддверии игры корреспондент Kazinform пообщался с артистом балета из Казахстана, выступающим в одном из европейских театров, а также с болельщиком «Кайрата» Мейрамбеком Назаргожаевым, и узнал о его подготовке к предстоящим событиям. Интервью с ним можно прочитать, пройдя по ссылке.