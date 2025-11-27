23:51, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5
Первый тайм: «Кайрат» проигрывает футбольному клубу «Копенгаген» в Дании
Сегодня алматинский «Кайрат» играет в «Лиге чемпионов» на выезде против чемпиона Дании футбольного клуба «Копенгаген», передает корреспондент агентства Kazinform.
Счет 1:0 в пользу хозяев, гол на 26-й минуте забил Виктор Дадасон.
Ранее о сегодняшнем положении европейского клуба «Копенгаген» и его главных «звездах» рассказал собственный корреспондент Kazinform.
В преддверии игры корреспондент Kazinform пообщался с артистом балета из Казахстана, выступающим в одном из европейских театров, а также с болельщиком «Кайрата» Мейрамбеком Назаргожаевым, и узнал о его подготовке к предстоящим событиям. Интервью с ним можно прочитать, пройдя по ссылке.