Сначала матч «Кайрата», затем сцена — казахстанский артист балета из Копенгагена

Футбол и театр — две совершенно разные вселенные. Однако для казахстанского артиста балета Мейрамбека Назаргожаева, выступающего в театре Королевства Дании в Копенгагене, завтра эти миры переплетутся воедино.

Сначала он будет болеть за «Кайрат» с трибун, а через полчаса выйдет на сцену в известном спектакле «Щелкунчик», исполняя партию Принца.

— Мейрамбек, вы завтра планируете посмотреть первый тайм матча на стадионе, а затем бежать в театр, чтобы выступить на сцене. Как себя чувствуете?

— Я с нетерпением ждал этого дня. Масса эмоций. Матч «Кайрат» — «Копенгаген» совпал по времени со спектаклем. Многие мои коллеги травмированы, поэтому заменить меня некому.

Фото из личного архива артиста

Когда «Кайрат» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, я радовался вместе со всей страной. Это важное событие в истории казахстанского футбола. Я родился в Алматинской области, учился и вырос в Алматы, и часто ходил на матчи «Кайрата». Раньше я сам ежедневно играл в футбол, сейчас играю время от времени.



Во время учебы в Алматинском хореографическом училище я выступал за сельскую команду Караой в Алматинской области, а затем меня пригласили в районную команду, где играл полузащитником и нападающим. Поскольку был прикреплен в Алматы, я не мог участвовать в районных матчах. Тренеры нашли выход — я играл под именем моего младшего брата. Мои достижения даже публиковались в книгах о футболе.

Фото из личного архива Мейрамбека Назаргожаева

В свободное от учебы время я собирал других артистов на стадионе. В интернате было трудно достать футбольную обувь, приходилось искать бутсы и кроссовки по всем комнатам. Иногда, когда наша команда обыгрывала колледжи и университеты города, люди шутили: «Вы также хорошо играете в футбол, как танцуете». Сейчас из-за плотного графика я редко играю.

С нетерпением жду матча между «Кайратом» и «Копенгагеном». До жеребьевки Лиги чемпионов я писал на своей странице, что «было бы интересно, если «Копенгаген» сыграет с «Кайратом». Единственное, чего я боялся, чтобы матч и спектакль не совпали по времени. Летом датские артисты приезжали в Казахстан и говорили, что пойдут на матч вместе со мной, если в тот день не будет спектакля. В итоге время матча и спектакля все же совпало.

Копенгаген — небольшой город. Стадион находится в центре, футбол любят все, местные знают, когда и с кем играет команда. Алматы — город моего детства, а Копенгаген — город, где я живу и работаю. Но завтра я обязательно буду болеть за «Кайрат».

Фото из личного архива Мейрамбека Назаргожаева

— Вы сказали, что вас никто не сможет заменить в спектакле. Тем не менее, вы идете на матч. Не повлияет ли это на ваш режим?

— В театре Королевства Дании открыт сезон «Щелкунчика». Спектакли проходят каждый день. Я исполняю партию Принца во втором акте. Первый тайм матча смогу посмотреть, но как только он закончится, сразу нужно идти в театр. Днем у нас будет репитиция, тогда я подготовлю свои костюмы. Придется быстро разогреться, нанести грим и выйти на сцену.



Да, повлияет, но матч «Кайрата» — историческое событие, пропустить его не могу. Первый тайм посмотрю на стадионе, второй по пути в театр, разогреваясь.



— Вы пойдете на матч один или с казахами, которые живут в Дании?



— На матч собирается много людей. Есть группа «Казахи в Дании», они тоже ждут матч. Будет совместная встреча до игры и после. Возможно, приедут казахи из других стран Европы. Также придет посол Казахстана в Швеции и Дании Олжас Сулейменов. Так что я не один. Знакомые узбеки в Европе тоже сказали, что поддержат нашу команду. Надеюсь, «Кайрат» почувствует себя как дома.

Фото из личного архива Мейрамбека Назаргожаева

— Как отреагировали коллеги, когда узнали, что вы идете на матч?



— Все рады за меня. В театре работают люди разных национальностей, мы поддерживаем друг друга. Конечно, они беспокояться за меня и надеются, что смогу успеть на спектакль.



— Как далеко стадион находится от театра?



— Примерно в получасе езды. В Копенгагене удобная инфраструктура для велосипедистов. На автомобиле или метро возможны задержки, поэтому поеду на велосипеде. К тому же так разогреюсь перед спектаклем. Велосипед оставлю в удобном месте у стадиона.



— Как будете поддерживать «Кайрат»?



— К сожалению, у меня нет ни флага, ни атрибутики клуба. В Алматы заходил в фирменный магазин команды, но он был закрыт. Я хотел нарисовать на лице флаг Казахстана, но мне придется его смыть, чтобы нанести грим, и это займет время. Поэтому я решил просто надеть спортивную форму с надписью «Қазақстан».



Думаю, наши болельщики придут подготовленными. В домах казахов, живущих здесь, висят флаги Казахстана и есть предметы с национальными орнаментами — посуда и другие изделия. Есть и домбра. Несмотря на то, что многие здесь живут уже много лет, они не забыли родину. Говорят на казахском и ежегодно празднуют Наурыз.

Фото из личного архива Мейрамбека Назаргожаева

— Если «Кайрат» откроет счет в первом тайме, это повлияет на ваш танец?



— Настроение артиста влияет на сценическое исполнение. Если он волнуется, это заметно зрителю. Если команда забьет, думаю, мое настроение будет отличным, и это придаст вдохновение для выступления. Такое происходит впервые.



Жду хорошую игру. «Копенгаген» не сильнее тех, с которыми «Кайрат» уже играл. Главное быть смелыми и активно атаковать. В Копенгагене недавно шел снег, сейчас растаял, холодно, но надеюсь, команда покажет хороший футбол.

Напомним, ранее сообщалось, что «Кайрат» провел первую тренировку перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» в датской столице.



Матч пройдет 26 ноября на стадионе «Паркен» и начнется в 22:45 по времени Казахстана. Посмотреть эту игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Qazaqstan».