    07:30, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Кайрат» — «Копенгаген»: где смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

    В среду, 26 ноября, состоится матч пятого тура общего этапа Лиги Чемпионов, в котором «Кайрат» в гостях сыграет с датским «Копенгагеном», передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    «Кайрат» провел тренировку перед матчем с «Интером»
    Фото: f.c.kairat/ instagram

    Прямая трансляция матча «Копенгаген» — «Кайрат» начнется в 22:45 по казахстанскому времени. Посмотреть эту игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Qazaqstan».

    После четырех сыгранных матчей в основном раунде Лиги Чемпионов «Кайрат» имеет в активе лишь одно очко. Алматинский клуб сыграл вничью с кипрским «Пафосом» (0:0), но при этом проиграл португальскому «Спортингу» (1:4), испанскому «Реалу» (0:5) и итальянскому «Интеру» (1:2). Что касается «Копенгагена», то он за четыре матча также заработал одно очко, сенсационно сыграв вничью с немецким «Байером» (2:2). В трех остальных матчах датский клуб проиграл азербайджанскому «Карабаху» (0:2), немецкой «Боруссии» (2:4) и английскому «Тоттенхэму» (0:4).

    Ранее сообщалось, что алматинский «Кайрат» прибыл в столицу Дании и провел первую тренировку перед матчем пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена».

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
