«Кайрат» — «Копенгаген»: где смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

Прямая трансляция матча «Копенгаген» — «Кайрат» начнется в 22:45 по казахстанскому времени. Посмотреть эту игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Qazaqstan».

После четырех сыгранных матчей в основном раунде Лиги Чемпионов «Кайрат» имеет в активе лишь одно очко. Алматинский клуб сыграл вничью с кипрским «Пафосом» (0:0), но при этом проиграл португальскому «Спортингу» (1:4), испанскому «Реалу» (0:5) и итальянскому «Интеру» (1:2). Что касается «Копенгагена», то он за четыре матча также заработал одно очко, сенсационно сыграв вничью с немецким «Байером» (2:2). В трех остальных матчах датский клуб проиграл азербайджанскому «Карабаху» (0:2), немецкой «Боруссии» (2:4) и английскому «Тоттенхэму» (0:4).

Ранее сообщалось, что алматинский «Кайрат» прибыл в столицу Дании и провел первую тренировку перед матчем пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена».