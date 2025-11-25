Футболисты «Кайрата» провели первую тренировку в Дании

Судя по кадрам, опубликованным пресс-службой клуба, в Копенгагене минусовая температура и идет мокрый снег. Несмотря на это, подопечные главного тренера Рафаэля Уразбахтина находятся в хорошем настроении — на фото можно увидеть практически всех лидеров команды.

Встреча состоится 26 ноября на стадионе «Паркен». Начало игры — в 22:45 по времени Казахстана.

Фото: instagram / f.c.kairat

Фото: instagram / f.c.kairat

После четырех туров «Копенгаген» и «Кайрат» имеют по одному очку и занимают 33-е и 34-е места соответственно в таблице общего этапа. Датский клуб находится выше лишь благодаря разнице забитых и пропущенных мячей.

Фото: instagram / f.c.kairat

Фото: instagram / f.c.kairat

Ранее «Кайрат» в гостях уступил «Интеру» со счетом 2:1, а «Копенгаген» на выезде проиграл «Тоттенхэму» — 0:4.

Также сообщалось, что вместе с командой в Данию прибыли сотрудники департамента полиции Алматы для обмена опытом по обеспечению безопасности на крупных спортивных мероприятиях.