РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:06, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Футболисты «Кайрата» провели первую тренировку в Дании

    Алматинский «Кайрат» прибыл в столицу Дании и провел первую тренировку перед матчем пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена», передает агентство Kazinform.

    ФК Кайрат
    Фото: instagram / f.c.kairat

    Судя по кадрам, опубликованным пресс-службой клуба, в Копенгагене минусовая температура и идет мокрый снег. Несмотря на это, подопечные главного тренера Рафаэля Уразбахтина находятся в хорошем настроении — на фото можно увидеть практически всех лидеров команды.

    Встреча состоится 26 ноября на стадионе «Паркен». Начало игры — в 22:45 по времени Казахстана.

    ФК Кайрат
    Фото: instagram / f.c.kairat
    ФК Кайрат
    Фото: instagram / f.c.kairat

    После четырех туров «Копенгаген» и «Кайрат» имеют по одному очку и занимают 33-е и 34-е места соответственно в таблице общего этапа. Датский клуб находится выше лишь благодаря разнице забитых и пропущенных мячей.

    ФК Кайрат
    Фото: instagram / f.c.kairat
    ФК Кайрат
    Фото: instagram / f.c.kairat

    Ранее «Кайрат» в гостях уступил «Интеру» со счетом 2:1,  а «Копенгаген» на выезде проиграл «Тоттенхэму» — 0:4.

    Также сообщалось, что вместе с командой в Данию прибыли сотрудники департамента полиции Алматы для обмена опытом по обеспечению безопасности на крупных спортивных мероприятиях. 

    Теги:
    Спорт Футбол Дания ФК «Кайрат»
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают